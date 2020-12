Mărturie tragică a unui medic clujean: „12 pacienţi cu Covid au murit la Câmpia Turzii, abandonaţi”

Lehel Csergo, fostul şef al secţiei de Medicină Internă a Spitalului Municipal Campia-Turzii acuză autorităţile că „abandonează” pacienţii cu COVID-19 internaţi aici. În perioada octombrie-noiembrie, 12 persoane diagnosticate cu coronavirus şi-au pierdut viaţa la spitalul din Câmpia Turzii, aşteptând să se elibereze un loc la spitalele din Cluj-Napoca, unde pacienţii beneficiază de tratamente adecvate, a menţionat medicul pe Facebook. Csergo a demisionat, zilele trecute, invocând „motive personale”. Primarul oraşului Câmpia Turzii, Dorin Lojigan, susţine că medicii Spitalului Municipal ar fi refuzat înfiinţarea unei secţii COVID-19, astfel încât pacienţii să nu mai fie trataţi acolo şi să nu aştepte un loc în Cluj-Napoca. Acesta îl acuză pe medic de laşitate.

Acuzaţiile medicului

Reproducem mai jos postarea medicului:

„Într-o perioadă în care comunicare cu cetăţenii este esenţială, conducerea Spitalului din Câmpia Turzii a ales să nu comunice. Deloc!

Aşa că locuitorii din zonă nu aveau cum să afle de primul pacient cu Covid, diagnosticat de către medicii din Câmpia in luna martie. Care a fost şi primul pacient refuzat la Clinica de Boli Infecţioase Cluj, pe motivul că "nu se încadrează în definiţia de caz"

Nu au de unde să ştie oamenii că în luna noiembrie pe secţia Medicină Internă au fost testaţi 360 de persoane, din care 253 au avut testul pozitiv.

Dar cel mai grav, nimeni nu avea să afle despre pacienţii cu Covid "uitaţi " in spitalul din Câmpia Turzii. Sau poate "abandonaţi" este un termen mai potrivit

În timp ce un pacient cu domiciliul in Cluj-Napoca beneficia de tratament cu Remdesivir, Tocilizumab, plasmă, terapie intensivă, cel din Câmpia Turzii nu a avut acces la aceste terapii. Chiar dacă se ştie că fără aceste tratamente starea bolnavilor se poate agrava! "Nu avem locuri, mai sunaţi şi mâine!" Şi noi am tot sunat, am trimis si SMS şi email. Dar nu a fost suficient. 12 pacienţi cu Covid au murit la Câmpia Turzii în perioada octombrie-noiembrie. Două paciente au fost transferate la Cluj în ultima clipă, în stare critică, cu şanse minime de supravieţuire.

15-20 de pacienţi cu Covid, toţi dependenţi de oxigen, toţi cu tratament injectabil, perfuzii, mulţi cu pampers. 2-3 în stare gravă, cu oxigen in flux mare administrat pe mască CPAP. Iar la toată această suferinţa 2 asistente şi 2 infirmiere. Preţul plătit a fost pe măsură: 2 medici, 7 asistente, 1 brancardier, 2 infirmiere infectate cu SarsCov-2.

Cine nu a îmbrăcat combinezonul de protecţie ca să intre pe această secţie Covid, nu are cum să înţeleagă cât s-a muncit acolo! Măcar atât merită aceşti oameni: să se afle de munca şi sacrificiul lor! Că de recompensă materială se pare că nu poate fi vorba.”

Primarul îl acuză de „laşitate”

Primarul din Câmpia Turzii, Dorin Lojigan, a declarat pentru Cluj24.ro că gestul medicului de a demisiona în această perioadă de criză medicală este un act de ”laşitate şi trădare”.

”Am avut multe discuţii cu dr. Csergo şi cu toţi medicii Spitalului din Câmpia Turzii pentru a le prezenta propunerea de înfiinţare a unei secţii COVID, în condiţiile în care avem pacienţi COVID în oraş pe care ar trebui să îi putem trata pe plan local să nu îi mai trimitem la Cluj-Napoca.

Am încercat să găsim o soluţie împreună cu managerul unităţii dar, din păcate, ne-am lovit de opoziţia medicilor din spital. Dacă doctorul Csergo voia să facă o secţie COVID putea să facă, trebuia să vină cu o soluţie, aşa a preferat să plece şi să abandoneze bolnavii”, a spus Lojigan.

Primarul a susţinut că secţia de Îngrijiri Paliative a fost eliberată iar acolo sunt internaţi pacienţii cu COVID până sunt trimişi la Cluj-Napoca, fiind respectate toate procedurile medicale în vigoare.