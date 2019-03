Liceanul care organizează o conferinţă internaţională în Cluj: „Doar de tine depinde cât de mare e impactul a ceea ce faci“

„Am ajuns să convingem 10 scoli din 7 ţări şi 4 continente să participe la conferinţa noastră şi să se înscrie în programul nostru“, spune, pentru „Adevărul“, Erik Birinyi . Are 16 ani, e în clasa a X-a la şcoala privată internaţională Transylvania College din Cluj. Tânărul a fondat programul „Challenge 10/21“ şi e preşedintele The International Youth Summit of Transylvania.

„De când mă ştiu am încercat să fac lucruri inovative care pot avea un impact major, visul meu a fost ca într-o zi să pot face ceva unic, ceva ce va face diferenţa în comunitatea globală“, mărturiseşte Erik. A luat parte la multe conferinţe şi proiecte internaţionale. „International Youth Summit of Transilvania este un summit care combină o multitudine de aspecte a celor mai renumite conferinţe pentru tineri din lume şi care are caracteristici unice, întregul format fiind creat de elevii Transylvania College. Începând cu sesiunile de dezbateri si până la activităţile de team building, totul are un format inovator, pregătit cu o amplă minuţiozitate“, explică tânărul. Spune că a învăţat foarte mult cu şi de la colegii de echipă.

Când a început evenimentul, zice Erik, a vrut neapărat să fie unul internaţional: „Mereu mi-a plăcut să mă gândesc că fac parte dintr-o comunitate internaţională, iar plăcerea de a organiza un eveniment pentru o comunitate atât de vastă este enormă“.

Povesteşte că împreună cu colegii săi au fost extrem de entuziasmaţi pe parcursul celor 11 luni de organizare a evenimentului. L-a surprins încrederea primită din partea dascălilor, care, văzându-le entuziasmul i-au sprijinit.

„În ultimele trei luni, marea majoritate a echipei stătea şi până la 19.00 seara la şcoală ca să aducă acest proiect la viaţă. Cu toţii ne-am dorit să lăsăm o moştenire următoarelor generaţii de elevi şi să le arătăm că se poate. De aceea am creat programul Challenge 10/21, program ce vizează provocările învăţământului în secolul 21 şi care se va întinde pe durata următorului deceniu, incluzând 10 teme majore din educaţie, una în fiecare an. Scopul nostru principal este de a motiva delegaţiile participante la conferinţa să propună, cu ajutorul unui manifest făcut la finalul IYST 2019, soluţii viabile pentru fiecare temă anuală. Aceste soluţii vor fi adoptate şi implementate de fiecare şcoală de pe toate cele patru continente. Challenge 10/21 este un apel pentru elevii de liceu din lumea întreagă să devină activ implicaţi în propria lor educaţie“, afirmă Erik.

Liceanul vrea să sublinieze că organizarea acestei conferinţe internaţionale, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, a însemnat multă dedicare şi muncă asiduă şi nu a fost ceva magic.

„Aş dori să pot spune că tot succesul a venit doar pur şi simplu şi totul ni s-a întâmplat magic, dar nu a fost aşa. Am lucrat pentru fiecare detaliu in parte şi toate succesurile care au venit pe parcurs, printre care obţinerea Înaltului Patronaj al Preşedintelui României, a fost rezultatul muncii neîncetată şi bine organizate. Poate cel mai greu lucru a fost să fim mereu creativi şi să construim acest proiect din nimic, deoarece nu aveam o carte cu titlul «Aşa se organizează o conferinţă», aşa ca toate lucrurile trebuiau gândite şi implementate după ideile noastre“, detaliază Erik.

În opinia acestuia, mesajul pe care vrea să-l transmită această conferinţă ar fi următorul: „Oricine, indiferent de vârstă, poate face diferenţa şi doar de tine depinde cât de mare e impactul a ceea ce faci. Cu toate că există multe probleme şi nepăsare la nivel naţional, asta nu înseamnă că nu se pot face lucruri măreţe. Cu toţii ne-am dorit să facem ceva nemaiîntâlnit şi sunt extrem de bucuros că am reuşit împreună acest lucru“.

Pentru Erik, organizarea acestei conferinţe l-a ajutat să înţeleagă cum funcţionează lumea. Şi-a pus în practică toate abilităţile, şi-a dezvoltat altele noi: cum se iniţiază un proiect, cum se pune în practică o idee, de time management.

„A fost o decizie grea să plec de la Oradea la 15 ani, şi să mă mut singur în Cluj Napoca. Însă adaptarea în şcoală a fost foarte uşoară şi după 5 luni, am şi început organizarea International Youth Summit of Transylvania. (…) Venind la Transylvania College, am fost constant motivat să îmi fac auzită vocea şi să mă implic în activităţi care mă pregătesc pentru provocările secolului 21. Anul trecut am studiat 2 luni în Australia, în cadrul unui program de schimb de experienţă, am participat în Bucharest International Model United Nations Conference şi la International Leadership Summit of Loundon County în USA. Totodată am lucrat la Guvernul României timp de două săptămâni“, mărturiseşte tânărul.

Despre conferinţă, Dacian Cioloş, printre vorbitori

Speakeri principali ai conferinţei sunt Dacian Cioloş, primarul Emil Boc şi Nigel Bellingham, directorul British Council România. Conferinţa va găzdui 10 delegaţii din 7 ţări, de pe 4 continente: SUA, China, Anglia, Germania, Africa de Sud, Bangladesh şi România.

Tema conferinţei este Change the World of Tomorrow by Discussing the World of Today, iar temele principale sunt: dreptul la educaţie, creşterea naţionalismului extrem în lume, diversitate şi toleranţă, în educaţie. Deschiderea oficială va avea loc luni, 18 martie 2019, ora 10.00, la Transylvania College.



