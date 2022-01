Italianul care simte româneşte şi îşi întâmpină oaspeţii cu tricolorul. „Lumea întreabă ce steag e. Le zic că e al României, mă simt şi român”

Căsătorit de 20 de ani cu o româncă, Gianni are o afacere aici şi e decis să se mute în România. În biroul său din Roma tronează steagul României şi nu cel al Italiei, iar celor care îl întreabă ce steag e le spune că el este român.

Prima vacanţă de neuitat în România a avut-o în 1996. În acel an, el a făcut un tur al României împreună cu un prieten.

„Eram tineri, eu aveam 35 de ani, eram necăsătorit. A fost de neuitat. Atunci ţara trecea prin acea perioadă de tranziţie, post revoluţie. Preţurile erau mai accesibile, viaţa era mai ieftină. Oamenii vedeau numărul maşinii de Italia, ne opreau, ne invitau la ei, ne ajutau cu informaţii. Am legat prietenii, ne-am simţit bine primiţi peste tot. Am fost la Făgăraş, am vizitat Curtea de Argeş, am ajuns şi la Cluj, care era un oraş modern. Îmi amintesc ce impresionat am fost de Transfăgărăşan”, a povestit italianul.

S-a căsătorit cu o româncă

Ulterior, el a revenit de mai multe ori în România şi s-a căsătorit cu o româncă. Inevitabil, el şi-a extins aici afacerea, iar din 2013 şi-a deschis o firmă în Vrancea, în domeniul producţiei de aparatură medicală.

„Cred că am un al şaselea simţ. Cred mai mult în România decât în ţara unde m-am născut! E o ţară cu potenţial de creştere, văd oraşe în care se fac investiţii, se caută parcursuri de dezvoltare, de recalificare. Am văzut oameni care-şi iubesc ţara, şi vor să contribuie la dezvoltarea ei. Încet, se vede o evoluţie către o situaţia de bunăstare. Cred că până în 2025, 2026, vom asista deja la o creştere a oportunităţilor în România şi cred că va atrage din ce în ce mai mulţi investitori, inclusiv străini”, e mesajul său optimist.

Planurile sale de viitor se leagă tot de România. Gianni Ceglie intenţionează să se mute defintiv în România, chiar dacă îşi va păstra şi afacerile din ţara natală. Va vizita periodic Italia, însă se va stabili aici, pentru că se simte chiar mai bine decât în ţara natală şi pentru că a doua sa casă este de acum România.

Vă mai recomandăm şi: