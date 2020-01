Ironii la adresa „cruciadei“ unui senator împotriva Netflix: „aduce privitorul într-o stare de acceptare a unor realităţi precum satanismul, vrăjitoria, pedofilia“

„NETFLIX, serviciul de streaming prezent pe toate dispozitivele copiilor noştri: calculatoare, laptopuri, tablete şi telefoane este mijlocul prin care sunt formaţi sau mai degrabă deformaţi iremediabil aceştia. Asta pt. că multe dintre filmele şi serialele prezente pe NETFLIX, aduc privitorul într-o stare de informare/descoperire urmată de o stare de aclimatizare/acceptare a unor realităţi precum: satanismul, vrăjitoria, pedofilia, canibalismul, promovarea sinuciderii, sexualizarea cât mai timpurie a copiilor”, a scris, ieri, pe Facebook senatorul PMP de Cluj Vasile Cristian Lungu.

Bill Nye Saves the World, 13 Reasons Why, Înfricoşătoarele aventuri ale Sabrinei, Santa Clarita Diet, Lucifer sunt câteva dintre serialele pe care senatorul le analizează şi le dă ca exemplu pentru a-şi susţine teoria.

Despre „Înfricoşătoarele aventuri ale Sabrinei”, Lungu scrie: „Printre mesajele care sunt promovate: Satanismul este cool şi modern, satanismul este un aliat al feminismului şi al LGBQ, vrăjitoria este un instrument puternic pentru a răsturna "Dominaţia albă” şi multe altele. Există, de asemenea, scene dedicate sexualizării minoriilor (normalizarea iubirii elitei pentru pedofilie), canibalismului în care sunt implicaţi copii (normalizarea dragostei elitei de canibalism) şi, desigur, o mulţime de profanări ale creştinismului.”

Senatorul face şi pe analistul industriei de film, aratând că motivul pentru care Netflix şi-a pierdut din abonaţi în cel de-al doilea trimestru din 2019 ar fi faptul că: „o mulţime de persoane nu sunt de acord cu conţinutul care este vândut pe Netflix. În plus, mulţi consideră că conţinutul său este toxic şi dăunător pentru telespectatori, în special pentru cei mai tineri. Acest lucru este evident mai ales atunci cand analizăm câteva seriale create de Netflix.

„Mai bine ai posta despre pădurile care sunt furate din România sau despre legile retardate”

Postarea are peste 250 de comentarii, majoritatea ironice la adresa „analizei” senatorului:

„Cu toată dragostea... De când au copiii card bancar? Netflix nu se poate accesa fără! Şi ca fapt divers, orice adult poate restrictiona accesul copiilor la anumite producţii (valabil pentru toate canalele de streaming). Este simplu, NU IŢI CONVINE, NU TE UIŢI! Hai sictir! Şi vezi dle senator, că eşti plătit să faci treabă nu propaganda de 2 bani pe facebook!” - scrie Dana.

„Ritualurile satanice sunt de cand este lumea, doar ca inainte de Hristos erau pentru "zei" acuma este pentru 1.....this post is a joke....mai bine ai posta despre padurile care sunt furate din România sau despre legile retardate date de cei din conducere sau altele....bine ca te concentrezi pe NETFLIX :))) esti o gluma!”, scrie

Andrei.

„Dar daca am să-i arăt copilului toata seria Defenders sau seriale precum Titans sau Daredevil?? Atunci sunt şanse ca el sa devina supererou? Vă rog să-mi raspundeţi cât mai urgent ca sa stiu ce sa fac.” - Robi.

„În loc să se axeze pe politică şi cum să facă ţara un loc mai bun şi cu mai puţina corupţie, ca să nu ne mai plece oamenii, el preferă să vorbească despre serialele SF ca fiind ceva satanic. Penibil.” - Dianne.

Senatorul şi-a făcut timp să răspundă aproape fiecărei persoane care a comentat la postarea lui.

Postarea senatorului Lungu

Redăm în întregime postarea senatorului Lungu:

„Rezultatele celui de-al doilea trimestru din 2019 ale Netflix au fost pur şi simplu dezastruoase. Compania a înregistrat prima pierdere majoră a abonaţilor. Deşi sunt motive care pot explica unele dintre pierderile de abonaţi, cei de la Netflix şi sursele mass-media par să ignore în mod intenţionat elefantul din cameră: o mulţime de persoane nu sunt de acord cu conţinutul care este vândut pe Netflix. În plus, mulţi consideră că conţinutul său este toxic şi dăunător pentru telespectatori, în special pentru cei mai tineri. Acest lucru este evident mai ales atunci cand analizăm câteva seriale create de Netflix.

Bill Nye Saves the World

În timp ce Bill Nye este poreclit „omul de ştiinţă”, serialul Bill Nye Salvează lumea este scos fără ruşine din câmpul dovezilor ştiinţifice pentru a promova în mod deschis o agendă radicală şi discutabilă.

Episodul Spectrul Sexual întruchipează tot ceea ce nu este in regula cu serialul. Iată o parte din el.

În acest episod, Bill Nye susţine că nu există două genuri (masculin şi feminin), ci un întreg spectru plin cu aproximativ 76 de genuri. Această declaraţie este în contradicţie directă cu învăţăturile serialului original Billy Nye The Science Guy, care a fost difuzat în anii 1990.





Dovadă grăitoare: Netflix a îndepărtat această parte a serialului Bill Nye the Science Guy. Doar nu putem lăsa ca tinerii să fie contaminaţi cu adevăr.

13 Reasons Why

13 Motive pentru Care se învârte în jurul sinuciderii unui licean în vârstă de 17 de ani. Încă de la lansarea sa, profesioniştii din domeniul sănătăţii mintale i-au avertizat pe telespectatori cu privire la potenţialele efecte negative ale serialului pentru tinerii spectatori. În mai 2019, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry a concluzionat că:





„Difuzarea serialului 13 Reasons Why a fost asociată cu o creştere semnificativă a ratelor lunare de sinucidere în rândul tinerilor americani cu vârste cuprinse între 10 şi 17 de ani. Este necesară o atenţie deosebită în ceea ce priveşte expunerea copiilor şi adolescenţilor la serial.”





Potrivit studiului, serialul a fost asociat cu o creştere de 28.9 % a ratei sinuciderilor în rândul tinerilor, în urma difuzării acestuia în aprilie 2017. Numărul deceselor cauzate de sinucidere înregistrate în cursul lunii respective a fost mai mare decât numărul constatat în orice lună în cursul perioadei de cinci ani examinate de cercetători.





În articolul The Netflix Series "13 Reasons Why” Linked to a Spike in Suicide Rates se spune:

"Sub premisa înşelătoare de a „aborda probleme de sănătate mintală”, spectacolul dă farmec sinuciderii. Sinuciderea personajului principal este cufundata in mister, ceea ce duce la fascinatie. Prin expunerea răului de la şcoala ei, ea devine de asemenea un erou a cărui sinucidere a devenit o modalitate eficientă de a le-o plăti celor care au greşit faţă de ea.





Este uşor de văzut cum expunerea unui tânăr cu probleme de sănătate mintală la un spectacol care înfăţişează un adolescent care s-a sinucis ca un fel de erou al vigilenţei publice post-mortem ar putea duce la ideea de sinucidere… şi la o sinucidere efectivă. Prin zeci de ore de dramă elaborată cu atenţie, spectacolul creează o experienţă captivantă, care se concentrează asupra ideilor, ideilor şi emoţiilor întunecate specifice.”





În cele din urmă, Netflix a eliminat o scenă grafică ce prezintă sinuciderea. Prea puţin, prea târziu.

Înfricoşătoarele aventuri ale Sabrinei

Primul sezon din Aventurile înfricoşătoare ale Sabrinei este atat de plin de mesaje toxice incat este necesar un articol lung pentru a analiza in mod adecvat continutul acestuia. Voi reveni deci cu unul. Într-adevăr, aproape fiecare scenă promovează un fel de agendă pentru tinerii săi telespectatori care sunt puşi în conexiune cu Sabrina – o fată de liceu care devine o vrăjitoare (dându-şi sufletul lui Satan).





Printre mesajele care sunt promovate: Satanismul este cool şi modern, satanismul este un aliat al feminismului şi al LGBQ, vrăjitoria este un instrument puternic pentru a răsturna "Dominaţia albă” şi multe altele. Există, de asemenea, scene dedicate sexualizării minoriilor (normalizarea iubirii elitei pentru pedofilie), canibalismului în care sunt implicaţi copii (normalizarea dragostei elitei de canibalism) şi, desigur, o mulţime de profanări ale creştinismului.

Alte exemple

Sunt multe alte exemple de seriale Netflix originale care promovează agenda bolnavă a elitelor oculte. Iată câteva dintre ele.

Santa Clarita Diet

– un serial despre canibalism (una dintre obsesile secrete ale elitelor oculte), "amuzament" şi "distracţie"!!!

Lucifer

Netflix a luat serialul Lucifer (FOTO principal) după ce acesta fusese abandonat de Fox după numai trei sezoane. Asta pentru ca Netflix să nu rateze ocazia de a promova un serial care îl prezintă pe Lucifer (figura biblică favorită a elitelor demonice) ca pe un tânăr fermecător?

The Order

este despre un adolescent care intră într-o societate secretă ce practică magia neagră. O altă promovare a satanismului către tineri.

În ultimii ani, conţinutul de pe Netflix a luat o întorsură radicală (care poate fi observată şi în mass-media în general), în care sunt promovate mesajele de dezbinare, de învrăjbire, de refuz al realităţii în favoarea unor construcţii artificiale, de răsturnare a valorilor şi de degradare masivă a omului.

Mass-media se află într-o criză de relevanţă: conţinutul său nu mai reflectă valorile şi interesele reale ale oamenilor, ci ale mafiei bancare globaliste, slujitorii direcţi ai diavolului în războiul împotriva omului.

Educaţie sexuală, lgbtq...ism, transgenderism, ideologia genului, pedofilie, eutanasie, poligamie, zoofilie, vrăjitorie; satanism. Manifestări palpabile ale iadului pe pământ. Suntem atacaţi clipă de clipă de forţele mafiei bancare globaliste care vor să transforme omul în sclav. Suntem atacaţi clipă de clipă de forţele mafiei bancare globaliste care vor să transforme omul în sclav. Ameninţările şi atacurile sunt unele vizibile, altele ascunse, ocultate. Unele cu biciul, altele cu zăhărelul. Prin reglementări, internaţionale şi naţionale, sau pe calea ispitirii slăbiciunilor noastre, poftelor necuvenite, patimilor ascunse în fiecare. Cu toatele oculte, manifestări ale Răului. Atunci când reacţionăm la o ameninţare care pare vizibilă, palpabilă - introducerea educaţiei sexuale în şcoală, de exemplu - şi denunţăm public pericolul de moarte al acesteia, suntem uimiţi, mai întotdeauna, de lipsa de reacţie a celor din jur, a populaţiei, cu precădere a celor tineri, care chiar ajung să susţină aceste demersuri distrugătoare. Şi procopsim populaţia cu cuvinte de reproş, judecată, catalogare.

Dar dacă oamenii nu sunt chiar atât de indiferenţi în adâncul lor? Dacă peste judecăţile, ideile, opiniile proprii s-a aşezat un strat de mâzgă densă, lipicioasă, tot mai groasă? Dacă sinele le-a fost acoperit, ascuns raţiunii printr-o ofensivă continuă, perfidă, insidioasă? Dacă prin scrieri, pictură, muzică, fotografie, imaginea dinamică pe peliculă sau digitală, mai nou cu internetul, dacă prin modă şi mode (şi nu numai de vestimentaţie), şi cu ajutorul tehnologiei ei au fost dresaţi, condiţionaţi să nu mai reacţioneze şi să considere normal anormalul? Dacă prin nenumărate produse culturale şi materiale, prin mesajele ascunse sau provocatoare incluse în acestea li s-a implantat o raţiune străină, non-umană, anti-umană, o raţiune sinucigaşă? Dacă avem un proces uriaş de schizofrenizare, de bipolarizare a fiinţei umane? Dacă creierele lor au fost "hăcuite", "piratate" ?

Da, acesta este adevăratul proces al transformării noaste şi acum se întâmplă mai repede, cu mai mare succes datorită tehnologiei.”