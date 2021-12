Impresiile unei tinere din Franţa care studiază la Cluj. „România capătă notorietate, e extraordinară în toate sensurile cuvântului”

Marion este doar una dintre miile de studenţi din Franţa şi din alte ţări francofone care au ales să vină să studieze la Cluj. Tânăra studiază medicina veterinară şi de declară încântată de tot ce a găsit aici. Într-un interviu pentru Le petit journal, Marion, care a ajuns între timp în anul 3 de facultate, îşi povesteşte impresiile şi laudă Clujul şi România.

„Am vrut mereu să devin medic veterinar, încă de mică voiam să ajut animalele. Mi-am dorit dintotdeauna să lucrez cu animalele, din copilărie le-am iubit foarte tare. Am crescut într-o familie care a avut mereu animale şi am trăit la ţară, cu vaci şi cai. Pe măsură ce am crescut, m-am îndoit puţin că voi deveni veterinar din cauza greutăţii cu care se intră la facultăţile din Franţa”, a spus Marion, conform sursei citate.

Tânăra a aflat că facultăţile din România sunt mai abordabile, iar străinii sunt admişi mai uşor. Aşa a avut de ales între facultăţi de profil din Cluj, Bucureşti şi Iaşi, dar a ales Clujul după ce l-a vizitat pe când era încă în liceu. A făcut alegerea pentru că i-a plăcut mai mult oraşul şi pentru că în Cluj există deja o importantă comunitate francofonă, cu mii de francezi.

Şcoli veterinare ieftine pentru francezi şi de calitate

„Şcolile veterinare din România au fost printre cele mai ieftine din Europa, ceea ce iniţial mi-a influenţat foarte mult preferinţele. Aşa am contactat studenţi pentru a le pune întrebări despre studiile lor, nivelul de limbă al profesorilor, dificultatea studiilor, dotarea facultăţii, precum şi modul de trai - dacă viaţa studenţească e plină, care era atmosfera generală a oraşului etc. Aşa am ajuns la concluzia că oraşul Cluj-Napoca, alături de USAMV, erau cele mai potrivite pentru mine. Iată de ce în vacanţele de Paşte, înainte de trecerea mea de Bac, am venit să vizitez facultatea, să o cunosc pe Antonia Cucu - persoana care se ocupă de studenţii secţiei de franceză şi engleză - şi care face o treabă incredibilă. Ei am putut să-i pun o mulţime de întrebări şi am putut să cunosc studenţi, dar şi să vizitez oraşul.