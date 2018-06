Festivalul care organizează, pentru al doilea an consecutiv, concerte la groapa de gunoi a Clujului

Imagine de la conceretele de anul trecut, de la Pata Rât, organizate de festival FOTO: Jazz in The Park

O nouă ediţie a Festivalului Jazz in The Park din Cluj va începe joi, 21 iunie, la Opera Maghiară, cu un concert extraordinar al arhitectului şi fondatorului proiectului Buena Vista Social Club.

Festivalul se va desfăşura anul acesta la Opera Maghiară, Muzeul de Artă, Malul Someşului, pe străzi, în Parcul Central, respectiv la Pata Rât.

„Anul trecut am trăit aici unul dintre cele mai frumoase evenimente din viaţa mea. Aproape niciodată nu am simţit că munca noastră are aşa mult sens ca aici şi niciodată nu am simţit o recunoştinţă mai mare din partea publicului. Oamenii de aici trebuie integraţi în comunitate şi toţi putem să facem un efort în direcţia asta. Noi luptăm cu cele mai de preţ arme ale noastre, anume facem un eveniment aici. Vă invit pe toţi să luaţi parte. Va fi o experienţă incredibilă”, spune directorul Festivalului Jazz in The Park, Alin Vaida.

Scena de la Pata Rât va fi activă marţi, 26 iunie, iar intrarea la concertele de la Pata Rât e liberă, la fel ca la cele din Parcul Central şi Malul Someşului. Cei care doresc să susţină Fondul Jazz in the Park pot cumpăra bilete neobligatorii. Pe scena de la Pata Rât vor concerta Marius Mihalache Band, JazzyBIT şi Taraful lui Siminic. Concertele încep la ora 18.30 şi vor dura până la 22.00.

Cei care vor să ajungă la concertele de la Pata Rât pot folosi mijloacele de transport în comun puse la dispoziţie gratuit de organizatorii festivalului Jazz in the Park, în colaborare cu Compania de Transport Public Cluj. Autobuzele vor porni din centrul oraşului începând cu ora 17.30. Întoarcerea va fi asigurată tot de autobuze care vor circula gratuit din Pata Rât.

Jazz in The Park 2018 are loc la Cluj între 21 iunie şi 1 iulie.

Potrivit organizatorilor s-au pus în vânzare bilete şi abonamente pentru concertul de deschidere şi pentru cele de la Muzeul de Artă. Jazz in the Park Festival este un proiect organizat de Fapte, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Institutul Polonez din Bucureşti, Ambasada Israelului în România, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos, Institutul Cultural Român şi Consiliul Judeţean Cluj, susţinut de Primăria Cluj-Napoca.

