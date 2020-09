Fără rival: Emil Boc câştigă un nou mandat în fruntea Primăriei Cluj-Napoca. E al cincilea consecutiv

Emil Boc a câştigat primul său mandat în 2004. Au urmat alte trei victorii, în 2008, 2012 şi 2016, iar sâmbătă, 27 septembrie, un nou succes.

Potrivit primului exit poll, Emil Boc a strâns 51.52%. Următorul clasat a fost reprezentantul USR Plus, Emanuel Ungureanu , pentru care au votat 38.64% dintre clujeni. Este vorba despre rezultate parţiale.

„Am votat cu acea echipă care are viziunea şi proiectele necesare să menţină Clujul pe primul loc, să aducă investiţii şi locuri de muncă bine plătiti, am votat cu acea echipă capabilă să unească şi nu să dezbine, care menţine Clujul în Liga Campionilor în materie de inovare, care modernizează Clujul în toate domeniile prin creşterea calităţii vieţii prin educaţie, sănătate, infrastructură. Acest oraş este puternic datorită oamenilor lui şi am vitat cu acea echipe care ştie să pună în valoare oamenii şi resursele”, a declarat Emil Boc la ieşire de la secţia vot.

Deşi pe hârtie a avut mai mulţi rivali, niciunul nu i-a pus probleme serioase. Boc s-a duelat de la distanţă cu Emanuel-Dumitru Ungureanu (USR-PLUS), Valentin Cuibus (PSD), Avram Fiţiu (PMP), Botond Csoma (UDMR), Paul-Eugen Siserman (ALDE), Dan-Cristian Codrean (Pro România), Simona-Teodora Roşca-Neacşu (AUR), Sorin-Valeriu Naş (Forţa Naţională), Daniela Gîfu (PRM), Radu-Călin Lupaş (PRR), Adela-Dorina Mîrza (Alternativa Dreaptă), Bogdan Gârbovan (Partidul Verde) şi Petru Mândru (PRN).

