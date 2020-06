Experienţele unui matematician român, cercetător în „New York-ul Chinei“. „Mi-a dat acces la două civilizaţii diferite de cea europeană“

Vlad Mărgărint (29 de ani) are un masterat în matematică la ETH Zurich, iar doctoratul l-a făcut la Oxford, sub îndrumarea a două somităţi, matematicienii Dmitry Belyaev şi Terry Lyons. Iar acum este cercetător şi urmează un post-doctorat la New York University Shanghai. Mărgărint şi-a petrecut ultimii 10 ani în cinci ţări şi în cea mai mare parte departe de casă.

„O perioadă care însumează aproape 10 ani din viaţa mea trăiţi în ţări - 5 dacă socotim verile trăite preponderent în timpul doctoratului la Paris, în Franţa şi două continente. Mărturisesc că de la toţi profesorii mei am învăţat ceva si încerc să proiectez această experienţă mai departe. Practic, astăzi lucrez în proiecte de matematică-fizică, matematică pură, matematică aplicată în finanţe, Machine-Learning, Inteligenţă Artificială şi alte ramuri. Această adaptabilitate a limbajului este un mare avantaj pe care îl simt”, spune el.

Chiar şi aşa, plecarea în Asia a reprezentat o schimbare radicală, de la mic spre mare şi de la vechi spre nou, ţinând cont că New York University Shanghai e un proiect tânăr care nu are mai mult de 10 ani. Acest lucru îi dă românului sentimentul unei experienţe deosebite, pentru că simte cum pune umărul la crearea unei structuri. „Am apucat să fac lucruri pe care într-un loc bine stabilit nu aş fi putut să le fac, poate”, explică Mărgărint.





Universitatea Shanghai, o provocare pentru tinerii profesionişti

Cât despre felul în care a ajuns într-unul dintre cele mai mari oraşe ale lumii, la o universitate tânără şi extrem de dinamică, Vlad Mărgărint spune că a acceptat această schimbare radicală în viaţa sa pentru că i se pare o provocare importantă.

A avut şi şansa de a se acomoda foarte rapid, iar oraşul îi place foarte mult. Asta şi pentru că a fost primit cu deschidere, iar oamenii de acolo l-au ajutat să se integreze mai uşor.

„Vă daţi seama, mutarea pe un alt continent nu e foarte uşoara. Dar vă spun că am avut o conexiune cu oraşul de la primul minut în care am aterizat. Privirile curioase ale celor din Asia, tot ce vedeam şi simţeam era ceva nou. De la prima interacţiune cu localnicii m-am simţit foarte bine! Am simţit o mare curiozitate a celor de acolo în privinţa străinilor şi a europenilor în general. Va daţi seama, m-am trezit peste noapte într-un oraş cu o populaţie mai mare decât are toată ţara mea. Oricum, aventura a început în viaţa mea în 2015, când am plecat în Zurich cu 500 de euro în buzunar, vă puteţi imagina cum a fost asta... După ce am trăit acolo, am zis că pot să trăiesc oriunde, iar plecarea în Shanghai a fost mai uşoară. Mă aştepta o echipă întreagă de oameni din HR, Administraţie care lucrau special pentru personalul din străinătate pentru a se adapta mai uşor”, a adăugat cercetătorul.

New York-ul din China

La New York University Shanghai se predă după stilul american, iar campusul şi absolut tot este organizat în stilul newyorkez. Evident, limba de predare este engleza, iar universitatea reprezintă practic un colţ de SUA în China şi este frecventată de studenţi din toate colţurile lumii.

„Locul acesta mi-a oferit foarte multe oportunităţi în carieră. Am învăţat foarte multe despre predat de la mentori americani, despre organizarea unor cursuri. Dar şi în cercetare, de la mentori americani iarăşi. E o provocare din punct de vedere academic pentru mine: o şcoală americană în Asia. Mi-a dat acces instantaneu la două culturi diferite de Europa. Şi ăsta e doar începutul. Practic, aici am predat un curs la anul 1, nu neapărat pentru matematicieni - aşa numitul «service teaching». Iar universitatea asta mi-a dat şansa să interacţionez cu studenţi din toata lumea: China, Coreea de Sud, Indonezia, Filipine, India, Japonia, dar şi foarte mulţi din America de Nord, preponderent din SUA şi Canada. În plus, aici am şi studenţi din America de Sud, în special din Argentina şi Brazilia.





E un loc în care se simte ca sunt resurse «infinite», bineînţeles e vorba şi de o disciplină pe care am întâlnit-o acolo şi despre numărul foarte mare de oameni. Cred ca viaţa de acolo nu se poate implementa cu uşurinţă în alte locuri şi datorită numărului de resurse umane, iar acest aspect nu e deloc de neglijat. E un loc special în sine. Adaptarea şi faptul că lucrez în acest loc pe o perioadă determinată, înseamnă practic această experienţa globala: New York University este cea mai mare universitate independentă din SUA cu 3 campusuri în lume, la New York, Shanghai şi Abu Dhabi, dar şi multe sedii pe glob - în jur de 12, în marile oraşe ale lumii. Deci experienţa globală este pentru ceea ce am venit aici.” Vlad Mărgărint, matematician

În ce priveşte oraşul, românul îl poate descrie într-un singur cuvânt: spectaculos. Apoi, trece la detalii şi creionează o metropolă plină de viaţă, care vibrează într-un ritm ultrarapid, diferit de marile urbe europene.

„Shanghai este de-a dreptul spectaculos. Totul e la altă scară. Deseori m-am pierdut prin diverse străzi din cartierele din zonă. E un loc vibrant cu o viaţă diferită de Europa. Câteodată îmi dă senzaţia unui imens parc de distracţii. E plin de lumini şi e considerat un paradis culinar. De fapt, dacă sunteţi curioşi să căutaţi pe youtube, veţi găsi multe video-uri din oraş care descriu varietăţile culinare care se găsesc acolo. Locul are o energie aparte. Sunt foarte multe mall-uri cu restaurante şi esplanade deschise pana târziu, multe magazine non-stop - erau în jur de 6 numai în jurul blocului în care locuiesc - şi chiar restaurante deschise 24 de ore din 24.





Găseşti restaurante şi baruri din toata lumea, e un oraş foarte cosmopolit. Sunt cartiere întregi de străini, asta şi pentru că este în principal un oraş de business, plin de tehnologie, în care am interacţionat cu profesionişti veniţi pentru afaceri sau pentru construcţii acolo. Oraşul are şi multe atracţii turistice, printre care şi Turnul din Shanghai, care este a doua cea mai înalta clădire din lume”, e descrierea făcută Shanghaiului.

Ocolit de coronavirus

Oraşul nu a fost lovit până acum de pandemia Covid-19, care a pornit din China şi a dărâmat rând pe rând economiile ţărilor din întreaga lume. Dacă mulţi străini au fost surprinşi de valul de îmbolnăviri în China şi practic blocaţi acolo, în cazul lui Vlad Mărgărint lucrurile au stat cu totul altfel.

„Mă aflam deja în România, eu m-am întors în ţară în decembrie, la finalul semestrului. Din ce ştiu, oraşul nu a fost niciodată lovit de epidemie, însă nu am mai multe date. Oricum, pentru a evita orice fel de riscuri, universitatea a fost închisă fizic şi toate cursurile au fost mutate online încă din februarie 2020”, explică el.

„Există un interes şi un respect aparte în Shanghai pentru europeni. Ştiu despre ţara noastră, însă brusc acolo e un alt fenomen emergent: îţi dai seama cât de asemănători sunt europenii între ei şi cât de diferiţi faţă de asiatici. Dar oamenii din Shanghai sunt ospitalieri şi sunt foarte obişnuiţi cu străinii, iar oraşul este primitor. Îmi amintesc faptul că au pus şi brazi de Crăciun în mai multe locuri, deşi ei nu sărbătoresc Crăciunul.”



Vlad Mărgărint, matematician

Vlad Mărăgărint se poate lăuda şi cu o altă realizare. Pentru a veni în sprijinul autorităţilor române în lupta cu coronavirusul, a coordonat proiectul de traducere a ghidului Coreei de Sud pentru combaterea Covid-19. Ghidul tradus poate fi accesat la adresa proiectecovid.org

Acest gest a fost salutat atât în România cât si de Universitatea Oxford şi NYU Shanghai. Pe site-ul oficial al Universităţii Oxford, pagina de „Mathematics Alumni”, gestul românului a fost salutat, iar NYU Shanghai a făcut acelaşi lucru pe o pagina dedicată iniţiativelor staff-ului.