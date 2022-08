Experienţa unui maghiar în România. „M-am înşelat în privinţa lor şi a Ardealului”

Daniel a vizitat România împreună cu mai mulţi prieteni şi a fost cel mai impresionat de Delta Dunării. I-a plăcut însă tot ce a văzut, incluzând Timişoara, Oradea şi Cluj, despre care spune că nu sunt cu nimic mai prejos decât oraşele din ţara sa.

„Când eram mai puşti mi se tot spunea că România şi Rusia sunt ultimele ţări în care să te duci, că oamenii sunt răi şi că ne urăsc pe noi, maghiarii. Ei bine, pot spune cu mâna pe inimă că m-am înşelat în privinţa lor. De fapt, românii sunt oameni ca şi noi cei din Ungaria, probabil că nici mai buni şi nici mai răi. Sunt oameni pur şi simplu. Am întâlnit în România oameni cu suflet frumos, săritori, care nu ne-au privit urât pentru că suntem maghiari”, a spus el.

De departe cel mai mult i-a plăcut în Delta Dunării şi pe litoral. „Delta e ceva unic. Hai să nu zic unic în lume, dar unic în Europa, da. E ceva fenomenal pentru cineva care iubeşte natura. Te muţi practic în alt timp şi în alt spaţiu, nimic nu mai e aşa cum ştiai, totul e frumos şi sălbatic, impresionant. Cine nu vede Delta Dunării măcar o singură dată în viaţă are ce regreta”, a adăugat maghiarul.

Cum şi-a schimbat impresia despre România şi români

Maghiarul a mărturisit că şi-a schimbat şi impresia faţă de felul în care românii îi privesc pe maghiari. „Îmi spunea cineva că oraşele din Ardeal care au fost odinioară ale Ungariei au fost distruse de comuniştii români, că nu mai găseşti nimic frumos şi că au dărâmat clădirile care duceau cu gândul la Ungaria. Nu e însă aşa. M-am convins de asta în Cluj şi în Oradea oraşe care seamănă bine cu cele ungureşti, la fel ca şi Timişoara. Pot spune că m-am înşelat şi în privinţa Ardealului, la fel cum m-am înşelat în privinţa României, în totalitate. Aş merge mai departe şi aş spune că Clujul sau Oradea rivalizează cu orice oraş din centrul Europei, din Polonia, Slovacia, Ungaria sau Cehia”, a mai afirmat el.

Daniel a vorbit şi despre Untold, festivalul pe care îl consideră cel mai frumos din toată Europa. „Cred că e peste Sziget Festival din multe privinţe. Artiştii de la Untold sunt mult mai buni, dar poate că depinde şi ce stil asculţi. Am venit pentru Above & Beyond şi pentru David Guetta, dar şi ca să mă întâlnesc cu nişte amici pe care i-am cunoscut în Timişoara, doi tineri români cu care m-am împrietenit”, a mai spus Daniel. .

La Untold, el a ascultat şi muzică românească. „E de calitate, dar nu îneţeleg cuvintele. Am ascultat Şuie Paparude şi foarte puţin am prins şi din Paraziţii. Primii mi-au plăcut mai mult, sună bine. Concertele au fost pe una din scenele secundare, a fost o experienţă interesantă. Ca să cunoşti o naţie, trebuie să-i cunoşti şi muzica şi să-i vezi capitala, spunea cineva, iar eu sunt de acord cu asta. Acum rămâne să mai vizitez Bucureştiul, am văzut ceva imagini de acolo şi arată excelent. Prima ocazie ar fi în curând, poate ajung măcar o zi la festivalul Summer Well şi stau măcar două zile în Bucureşti”, a mai afirmat el.

