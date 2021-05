Cum a reuşit un român să-şi întoarcă soţia la viaţă, miraculos, după un infarct. „Era moartă” VIDEO

Medic rezident la Anestezie Terapie Intensivă şi paramedic SMURD, Paul Oargă a relatat pe Facebook un episod dramatic. Un bărbat din Cluj a reuşit să-şi salveze soţia care a intrat în stop cardiorespirator. Bărbatul a intervenit exact la timp şi a resuscitat-o pe soţia sa, deşi, aşa cum recunoaşte, panica a pus stăpânire pe el, iar pe moment nu a ştiut cum să procedeze.

„Câtă lume ar avea prezenţa de spirit a domnului Flore care i-a acordat primul ajutor soţiei sale, doamna Flore, atunci când inima ei s-a oprit din cauza unui infarct miocardic? Câtă lume ar fi ştiut ce să facă? Vă zic eu câţi nu: 8/10 români nu ştiu cum să acorde primul ajutor”, a scris medicul, care a realizat şi un interviu cu bărbatul şi l-a postat pe Facebook.

Acesta a povestit momentele de groază prin care a trecut atunci când i s-a făcut rău femeii. În primul moment, a fost la un pas să-şi piardă luciditatea şi el, pe fondul panicii, însă şi-a amintit repede ce are de făcut.

„S-a pus pe pat şi când am venit de la bucătărie, unde i-am făcut ceai, şi-a dat capul într-o parte. Atunci am realizat. Eram cu fiica şi i-am spus să sune repede la 112 că e o problemă cu maică-sa. Fiică-mea a sunat repede. Soţia şi-a încrestat foarte tare dinţii, nu am putut să-i desfac. Atunci am luat-o în braţe şi m-am gândit să nu o pun pe pat pentru că sunt arcurile şi nu pot să-i fac bine respiraţie. Am întins-o pe covor, era moartă. Nu mai făcea niciun semn, absolut nimic. Am început să îi fac masaj cardiac, am pus mâinile pe piept şi i-am zis fiicei să sune iar la 112, să vină repede. I-am pus mâinile pe piept şi am apăsat-o des, cred că am depăşit vreo 60 pe minut şi foarte tare. Mi-a fost frică să nu îi rup ceva. După cam un minut a început să facă un geamăt. I-am spus fiicei «cred că e salvată»”, a povestit bărbatul.

Medicul a oferit câteva date statistice cu privire la numărul cazurilor fatale din cauza crizelor cardiace. „Până la 700.000 de decese din cauza morţii subite cardiace au loc în Europa în fiecare an. 700.000?! Eh, poate mai toţi erau grav bolnavi oricum. Nu. În realitate, se poate întâmpla oricui: mie, ţie, celor dragi ţie, absolut oricui”. a mai spus el.

„Stau şi mă gândesc la cazul familiei Flore. Dacă el nu ar fi ştiut cum să acorde primul ajutor, probabil că acum ar fi fost văduv, doamna Flore nu şi-ar mai fi văzut cele 2 fiice niciodată, nepoţii, soţul, n-ar mai fi putut merge la piaţă, n-ar mai fi putut să se bucure de un apus sau de o porţie din mâncarea preferată.

Din păcate cazurile ca şi cel de faţă sunt rare, în mare parte pentru că în momentul în care echipajele de urgenţă ajung la faţa locului, în majoritatea cazurilor martorii nu fac decât să asiste neputiincios la nefericitul eveniment. Primul ajutor poate schimba asta. Domnul Flore rămâne eroul acestei poveşti. Şi nici măcar n-are mantie”, a încheiat medicul.

