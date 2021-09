Cum arată primul autobuz electric fabricat vreodată în România. Timp de două săptămâni e testat la Cluj FOTO

Primul oraş românesc care a introdus în transportul public autobuzele electrice testează în această perioadă primul autobuz electric fabricat în ţară. Este vorba de primul autobuz electric „Made in Romania”, fabricat la Baia Mare de compania românească ATP, aceeaşi care a lansat în urmă cu doi ani şi camionul Truston, şi testat timp de două săptămâni la Cluj.

ATP Group, compania care fabrică autobuzul electric, are sediul la Baia Mare şi reuneşte mai multe firme - ATP Automotive, care are ca obiect de activitate producţiea şi distribuţia de piese auto, ATP Motors -dealership auto - şi ATP Transit, specializată în transport rutier intern şi internaţional. În urmă cu câţiva ani a apărut şi noua divizie, ATP Trucks Automobile, care produce produce camionul Truston, activitatea sa de bază fiind fabricarea autovehiculelor de transport rutier şi persoane.

„Cluj-Napoca, am ajuns! ATP Bus intră într-o nouă sesiune de testare, la Cluj-Napoca: un oraş obişnuit deja cu autobuze electrice şi care încurajează transportul public de persoane. Mulţumiri companiei locale de transport public pentru că ne-a primit. Clujeni, aveţi ocazia să-l testaţi în orice zi; dar mai cu seamă în "vinerea verde, e mesajul postat pe Facebook de reprezentanţii companiei.

Autobuzul are în total 83 locuri, dar va putea fi configurat opţional cu până la 90 de locuri. 26 de locuri sunt prevăzute pe scaune, iar autonomia din prezent este de 200 de kilometri. Autobuzul are podea joasă, conform normelor europene, pentru a permite accesul vârstinicilor şi a persoanelor cu diazbilităţi şi are trei uşi. Bateria este furnizată de o cpmpanie cunoscută în domeniu, la nivel mondial, Contemporary Amperex Technology Co. Limited.

