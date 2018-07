Cum a ajuns o femeie din Cluj să fie amendată pentru că a urcat cu pisica în autobuz: „Singurul argument al controlorilor a fost că nu e câine“

Incidentul a avut loc duminică, 22 iulie, într-un autobuz care deserveşte linia 35, scrie stiridecluj.ro.

„Am dus din nou pisicuţa cu piciorul fracturat cu deplasare la rebandajat şi am luat autobuzul. Pisica o duc întotdeauna în cuşca transportoare tipică, legală pentru siguranţa ei şi am fost amendată cu 35 lei pe loc, că în oraşul Cluj nu e voie cu pisici pe autobuz. Normal că am vociferat că este legal transportul în cuşcă, nu au putut să îmi arate nici temeiul legal, singurul argument a fost că nu e câine! DECI... vara nu-i ca iarna... doar câinii pot circula în autobuz!!!

Trebuia să ajung la serviciu aşa că am plătit şi fuga la serviciu şi veterinar.

Credeţi că este normal acest fapt? Iubesc şi câinii, dar peste tot transportul în cuşcă e legal.

NU E NORMAL ce s-a întâmplat astăzi. Cei de la transportul în comun aşa îşi fac salariile? Deci dacă duci de ex. un porumbel închis în cutie pe autobuz să te amendeze? Totuşi nimeni din "forurile decizionale" nu mai gândeşte, că de a avea inimă...”, a spus proprietara pisicii.

Femeia mai spune că cei care au amendat-o şi-au justificat gestul afirmând că doar proprietarii de câini au dreptul să circule cu animalele lor de companie în autobuz.

Directorul Companiei de Transport Public Cluj, Liviu Neag, spune că a fost informat de acest caz şi a luat primele măsuri. „Am discutat cu controlorul care i-a dat amenda doamnei respective, l-am luat la rost şi i-am explicat că nu a procedat corect. Omul va fi, probabil, sancţionat. Doamna trebuie acum să depună o contestaţie, iar amenda va fi anulată”, a declarat Neag, pentru „Adevărul”.