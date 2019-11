Concurenţă pentru Emil Boc. Deputatul Emanuel Ungureanu s-a înscris în cursa internă din USR pentru desemnarea candidatului la primăria Cluj-Napoca

Alianţa USR PLUS a demarat campania de desemnare a candidatului la funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca. Până la începutul lunii decembrie, USR trebuie să-şi aleagă cadidatul dintre parlamentarul Emanuel Ungureanu şi Daniel Burcuţ, un membru USR necunoscut până acum în comunitatea clujeană. După alegerile din USR, vor urma negocierile cu PLUS astfel încât candidatul unic al Alianţei va fi stabilit până în februarie 2020.

„Mi-am depus candidatura în competiţia internă din USR pentru funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca la alegerile locale din 2020, alături de încă un coleg din filială. După ce USR va desemna candidatul, va avea loc o competiţie cu candidatul PLUS, pentru stabilirea candidatului unic al Alianţei USR PLUS. Eu am decis să candidez din dorinţa de a aduce un suflu nou în administraţia locală şi soluţii concrete, care pot fi puse în aplicare imediat pentru marile probleme ale oraşului, cum sunt traficul infernal, spitalele mizere, lipsa unor spaţii de joacă adecvate pentru copii, construirea de noi creşe, locuinţele sociale, dar şi stoparea haosului din urbanism”, a spus Emanuel Ungureanu, conform Mediafax.





Cine este Emanuel Ungureanu





Emanuel Ungureanu a devenit cunscut în toată ţara ca fiind cel de la care a pornit dosarul medicului Mihai Lucan, urologul acuzat că a „căpuşat” Institutul de Urologie şi Transplant Renal din Cluj-Napoca prin intermediul clinicii sale private. Dosarul este tot în faza de cercetare după aproape doi ani de zile.

Emanuel Ungureanu este preşedintele Asociaţia pentru Solidaritate şi Empatie „Claudia Safta”, care ajută tinerii care fac dializă şi au nevoie de un transplant. El este profesor de istorie la Liceul Maranatha din Cluj-Napoca, a lucrat ca asistent social şi ca jurnalist.

Ungureanu a demarat o campanie în care prezenta pe pagina sa de Facebook condiţiile mizere din spitalele din România şi a făcut mai multe plângeri penale împotriva unor persoane din sistemul medical, de la medici, la şefi de spitale şi ministrul Sănătăţii.

Citeşte şi