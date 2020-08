Cum pot părinţii să-i pregătească pe copii pentru începerea şcolii în siguranţă. Explicaţiile unui medic

Medicul primar pediatru prof.dr. Mihai Craiu arată, într-o postare pe Facebook, ultimele rezultate ale studiilor privind incidenţa COVID-19 la copii:

„Frica ne determină să luăm decizii pripite sau eronate. Inainte de a decide ce este de făcut ar trebui să ne uităm la fapte.

1. Copiii reprezintă doar 1 până la 9% din cazurile confirmate de COVID-19 pe plan mondial. Vezi aici studiul.

2. Copiii fac deseori forme uşoare de COVID-19, având un risc de spitalizare de 20 de ori mai mic decât al unui adult (8 la 100.000 copii faţă de 164,5 la 100.000 la adulţi). Vezi aici studiul

3. Copiii reprezintă sub 0,1% din totalul deceselor atribuibile SARS-CoV-2. Singura complicaţie gravă a bolii, aşa numitul PIMS-TS sau MIS-C (sindromul inflamator multisistemic sau Kawasaki-like) a produs în SUA 10 decese la copil, la o populaţie de 17 ori mai mare decât a României. In contextul unui numar de 5.000.000 de bolnavi confirmaţi. Vezi aici studiul.

4. Copiii mici, de grădiniţă sau de şcoală primară, sunt infectaţi cu noul coronavirus de 2 ori mai rar decât adulţii, in faţa aceloraşi condiţii de transmitere comunitară şi nu transmit la fel de uşor boala către alte persoane. Vezi aici studiul.



Ce pot face părinţii

Craiu susţine că părinţii pot să-şi pregătească copiii pentru începutul şcolii:

„Să exersăm, cu ai noştri copii, spălatul corect pe mâini şi purtatul unei bariere la nivelul feţei. Nu neapărat mască chirurgicală, dacă ideea de mască agasează emoţional copilul sau familia... Poate fi o bandană, o bentiţă mai lată, un model de fular sau un batic colorat...

In timpul iernii aproape toţi copiii români sunt duşi la grădiniţă sau în parc cu fularul la gură. Am putea să facem acest exerciţiu cu orice copil având vârsta mai mare de 2 ani. Doar sub 2 ani e interzisă purtarea măştii.”

Medicul le recomandă părinţilor un chestionar online care îi ajută să ia decizia de a-şi trimite copiii la şcoală/grădiniţă sau de a opta pentru şcoala online: „Şi dacă frica persistă, puteţi să completaţi un chestionar on-line, de la CDC, pentru ca să vedeţi, in cazul familiei dvs, dacă este rezonabilă participarea copilului la şcoala reală sau trebuie să vă pregătiţi de scoală on-line.” Vezi aici chestionarul.

