Cât încasează Google şi Facebook din România. Calculele unui cunoscut expert media

Dragoş Stanca este antreprenor, expert media şi investitor în digital şi tehnologie, iar în 2018 a fost ales preşedinte al Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT). Înfiinţat încă din 1998, BRAT e cea mai mare organizaţie care se ocupă de auditul audienţei site-urilor, plasamentelor outdoor, monitorizării publicităţii radio şi a presei scrise din România.

Într-o postare pe Facebook, Stanca a calculat cât câştigă giganţii Google şi Facebook din România.

„Cât încasează Google şi Facebook din România?" e un fel de dilemă tip "Ce salariu are Esca?" a industriei de digital media.

În plus, e o permanentă sursă de "marjă de eroare" în diverse calcule care estimează volumul total real al pieţei de publicitate (prognozat de MediaFact Book realizat de agenţia media Initiative a ajunge abia anul acesta din nou la volumul estimat dar neatins înaintea crizei din 2008-2009, adică la un modest 514 de milioane de euro - apropo: asta înseamnă cam de 8-10x mai puţin "per capita" decât în Cehia şi alte pieţe din zonă).

Revenind. Noroc ca exista deducţie logică şi că, uneori, rigorile bursei americane şi raportările către acţionari ajută: în imagine aveţi raportul care arată venituri/user explicat într-un recent call cu acţionarii de CFO-ul Facebook, Dave Wehner.

Vedem aşadar că vorbim de cca. 17 dolari venit per user (media raportată spre acţionari pe Europa), 3-4 dolari media pe ţări mai puţin dezvoltate (Asia şi "Restul lumii"). Bun.

Luând în calcul că preţul unui ad pe Facebook în Europa de Est vs. Vest e de cca. 3.5x mai mic în medie, e rezonabil să spunem că, în România, venitul mediu pe cap de utilizator activ realizat de Facebook e de cca. 5-6 dolari (minim, conservator).

De unde rezultă că Facebook + Instagram ridică din România, fără a avea măcar un birou sau un singur angajat pe aici, cel puţin 65 de milioane de dolari (la 12 milioane de utilizatori activi 18+ targetabili, cf. platformei şi un 5.5 euro venit per user).

Dacă e să extindem deducţia logică şi să mergem şi spre Google, care are un raport global de ad revenues de x1,74 vs Facebook ($146,924 miliarde vs. $84,169 miliarde, cf. cifre 2020) rezultă că fratele big tech mai mare are de raportat cam 115-120 de milioane de dolari venituri din România (cel mai probabil, mai mult, aici vorbim de un minim).

În total, deci, 180 de milioane de euro din piaţă pleacă lejer doar spre Google şi Facebook. Plus TikTok şi programmatic advertising global, plus alţi playeri globali mai mici sărim de 200 de milioane de euro, anual. Easy.

Încă un detaliu, picant: în noul raport publicat zilele astea, după un an de pandemie şi haos informaţional total în reţea, Facebook se laudă cu +56% (!) creştere Q2 vs Q2 faţă de anul trecut.

Mno, la aşa creştere - în condiţiile în care platforma abundă de reclame presărate printre fake news şi clickbait sau falsuri mai mult ori mai putin inofensive - cam cât de tare credeţi că se stresează pe bune oamenii de acolo să rezolve problema asta sistemică? Exact.

A, dar stai: că şi Google, şi Facebook, oferă burse de câteva mii de euro pe an via Google News Initiative şi Facebook Journalism Project. (Asta ar fi una dintre glume).

[P.S. Poate gresesc, desi nu cred. Daca da, aştept să fiu contestat cu datele reale de cele două companii: nu de alta, dar ar cam trebui să le pregătească, după deciziile G7 şi G20 privind impozitarea locală a profiturilor big / global tech. De urmărit.]”, a scris Dragoş Stanca.

