Boc despre faptul că toate cabanele din Cluj sunt închiriate de Revelion: „Sper să nu ne înecăm ca ţiganu' la mal”

„De Anul Nou, vom avea artificii în mintea noastră”, a spus Emil Boc la o emisiune radio. Primarul a menţionat că până acum s-a evitat intrarea oraşului în carantină „la limită”. „Asta deoarece am avut dotarea necesară în spitale, personal calificat, iar clujenii au respectat măsurile sanitare. De la o rată a infectărilor de 9 la mie am coborât la 4,76 la mie şi tendinţa este de scădere. Dar nu ştim ce se va întâmpla după perioada de Crăciun şi mai ales de Revelion”, spune Boc.

„Din ce am văzu, cam toate cabanele din zona Mărişel până la Beliş (zonele turistice ale judeţului - n.red.) sunt închiriate”, a replicat prezentatorul emisiunii.

„Eu vă pot spune ce e la Cluj. Noi, ca autoritate a statului, nu am încurajat şi nu organizăm niciun fel de eveniment care să aducă oameni mulţi la un loc şi să genereze pericol. Ce face fiecare în privat este responsabilitatea lui, dar după aceea ponoasele le tragem toţi”, a spus Boc.

Cât despre clujenii care vor merge la cabane, edilul recomandă „să facă testarea rapidă PCR pentru a putea şti dacă există vreun pericol”. „Eu recomand restrângerea la maximum a acestor participări. Personal, nu recomand şi nu susţin acţiuni mai deosebite de Revelion. Petrecerea cât mai aproape de familie a Revelionului e soluţia ideală pentru acest sfârşit de an. O dată la 100 de ani avem o asemenea pandemie şi e nevoie ca cetăţenii să colaboreze cu autorităţile. Dacă nu lucrăm împreună, ne va fi greu la toţi”, a spus primarul.



„Pentru a reveni la normal va trebui să facem acest vaccin”



Primarul a precizat că vaccinul a sosit şi „este cheia revenirii spre normalitate”. ”Eu mă voi vaccina când îmi vine rândul, probabil la final de ianuarie. Acum sunt vaccinaţi cei care fac parte din prima categorie de risc. Eu mă voi vaccina şi sper s-o facă cât mai mulţi clujeni. Vaccinarea e voluntară, dar va fi necesară pentru a reveni la normal. Pentru a elimina din restricţii, pentru a reveni la lucrurile obişnuite va trebui să facem acest vaccin. În toată lumea, în toată Europa acest lucru se întâmplă”, afirmă edilul.



„Partea grea a trecut, să nu ne înecăm ca ţiganu' la mal”



Întrebat cum crede că va fi anul 2021, Boc a susţinut: „Aş vrea să cred că partea grea a trecut. Prudenţa va fi cuvântul de ordine în 2021 şi în materie sanitară, şi în materie economică. Nu cred că va mai exista un vârf al pandemiei ca şi până acum.”

De Revelion, primarul Clujului va sta acasă cu familia: „Doar cu familia, nimic în plus, nimic în minus. Le-am spus tuturor că anul acesta pe mine să nu conteze, vorba bancului. Facem tot ce ne stă în putinţă să ţinem pandemia sub control. Avem vreme anii următori să refacem ceea ce am pierdut. Avem nevoie de echilibru, de responsabilitate. Iresponsabilitatea noastră poate duce la îmbolnăvirea celuilalt, la pierderea locului de muncă al celuilalt. Recomand să sărbătorim cu moderaţie, echilibru, fără excese”.

La final, Emil Boc a mulţumit clujenilor „pentru modul exemplar în care au reuşit ca în situaţiile grele să se comporte pentru a ţine situaţia sub control”. „Dacă partea mai grea a trecut, sper să nu ne înecăm ca ţiganu la mal, cum se spune, şi să trecem în 2021 fără excese şi să revenim la normalitate. Depinde de noi acest lucru, deoarece corpul medical şi-a făcut datoria şi le mulţumesc pe această cale. La mulţi ani, sărbători fericite şi cumpătate!”, a încheiat Emil Boc.

