Autobuze fără şofer din primăvară într-un oraş din România. Va fi ca la Paris, Viena sau Lyon

„În primăvară vom avea un prim proiect pilot cu privire la utilizarea autobuzelor autonome, pe nişte trasee bine precizate, în condiţii se maximă siguranţă. Inteligenţa artificială nu va mai putea fi eliminată din viaţa noastră. Ea se întâmplă deja în fiecare zi. Deja unele fabrici au foarte multă inteligenţă artificială, care înlocuiesc procesele repetitive”, a declarat, astăzi, Emil Boc, la Realitatea FM.

Primarul a mai susţinut că în 2028 întreaga flotă de transport public a oraşului „va fie verde, nepoluantă”.

Proiectul anunţat în urmă cu un an





Primăria Cluj-Napoca anunţa, în toamna lui 2019, că ar urma să lanseze un autobuz fără şofer, care să deservească o linie din centrul oraşului. „Propunem o linie zero în zona centrală a oraşului, care să fie deservită de un autobuz autonom. Un proiect care deja se testează în unele oraşe europene cum ar fi Viena, Lyon sau Paris. Într-unul sau maximum doi ani putem să testăm, să avem un proiect pilot pe anumite rute bine stabilite şi, sigur, pe parcursul dezvoltării tehnologiei vom putea să extindem acest proiect pilot”, a declarat directorul de dezvoltare al municipalităţii, Ovidiu Cîmpean, citat de Ebsradio.ro.

Acesta susţine că UE va susţine astfel de proiecte în viitorul exerciţiu financiar.

Tehnologie care recunoaşte toate semnele de circulaţie, trecerile de pietoni, celelalte autoturisme

În luna noiembrie 2019, Primăria Cluj-Napoca anunţa că va organiza cât de curând licitaţia pentru cumpărarea de autobuze autonome, după ce va fi semnat un parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, pentru efectuarea caietului de sarcini şi documentaţia.

Şeful Direcţiei de Dezvoltare Locală din Primăria Cluj-Napoca, Ovidiu Cîmpean, a spus că specialiştii de la Universitatea Tehnică vor recomanda autobuzul ce trebuie cumpărat.

”Autobuzele autonome sunt dotate cu tehnologie care recunoaşte toate semnele de circulaţie, trecerile de pietoni, celelalte autoturisme, bicicliştii, pietonii, dar şi alte obstacole care pot să apară, astfel încât să aibă o siguranţă foarte mare în trafic. Lucrăm la proiect de la începutul acestui an, am testat ideea în mai multe grupuri de lucru şi am ajuns în această fază, de a semna un parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, pentru a avea, începând de anul viitor, un autobuz autonom care să circule în municipiu”, spunea

Ovidiu Cîmpean, conform Radio Cluj.

