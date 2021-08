Arta de a trăi. Românca Ramona Paşca încântă Parisul cu obiectele artizanale din boutique-ul ei

Ramona Paşca are un boutique în Paris, dar şi prororia linie vestimentară şi propriile colecţii de bijuterii şi pantofi. FOTO Arhivă personală / Ramona Paşca

Ramona Paşca s-a îndrăgostit de Franţa în timpul unei burse Erasmus. Aflată acolo la studii, ea şi-a dorit să şi lucreze pentru a economisi banii primiţi de acasă.

„Lucrasem ca promoter pentru o companie de maşini, era un fel de animaţie într-un centru comercial, şi am câştigat aproximativ 200 de euro în două zile. Am fost fascinată. Mama mea, pe atunci, câştiga atât într-o lună. De aici a pornit totul“.

S-a întors în ţară, însă gândul îi rămăsese în Hexagon. La scurt timp, un prieten a ajutat-o să-şi găsească un loc unde să stea şi, cu banii economisiţi, şi-a dat termen: într-o lună trebuia să se angajeze.

De la zero, fără teamă

Primul ei loc de muncă a fost ca babysitter. Credea că îi va fi uşor să îngrijească copii, însă nu a fost aşa.

„Am întâmpinat dificultăţi referitoare la dreptul de muncă, naţionalitate, dar ultima zi a termenului meu a fost cu noroc: o familie cu cinci copii m-a acceptat! Îmi amintesc şi acum că întârziasem la interviu, cineva mă ghidase prost şi îmi rămăsese doar jumătate din timpul alocat interviului. Însă a fost suficient, i-am convins! Şi mi-am dorit mult asta.

A doua zi am fost la încă o întâlnire cu ei – trebuia să cunosc toată familia. Am fost atât de bucuroasă când mi-au spus: «Te-am ales pentru că nu puteam să îţi refuzăm dorinţa ta atât de mare de a reuşi». Am lucrat şapte ani la ei şi au rămas familia mea adoptivă şi de suflet. Încă ne sunăm, ne vedem şi mâncăm împreună. Copiii sunt acum mari şi îi văd ca pe fraţii mei. Nu l-am considerat niciodată un job, era o plăcere, dar şi o provocare!“, îşi aminteşte Ramona.

Acomodarea vieţii la coordonatele de acolo nu a fost tocmai uşoară. Fire optimistă şi curajoasă, Ramona Paşca a fost încrezătoare şi nimic nu i se părea un obstacol greu de depăşit. Ea povesteşte că nu ştia cum funcţionează metroul, spre exemplu. „A fost greu să găsesc o chirie. Şase luni am cerut dreptul de muncă, avusesem trei refuzuri, dosare mereu incomplete – chiar dacă le aveam pe toate –, apoi cartea de sejur de obţinut şi cerută anual. Sigur, le-am trecut pe toate pentru că nu conta decât ceea ce îmi doream. Azi, parcă mi-ar fi mai greu“, spune Ramona.

Inimioarele brodate de Ramona au devenit celebre lângă turnul Eiffel FOTO Arhivă personală / Ramona Paşca

După ce a lucrat timp de şapte ani pentru familia cu cinci copii, Ramona s-a angajat la un magazin de haine. Cinci ani a stat aici, perioadă care a ajutat-o să se dezvolte: şi-a folosit cunoştinţele de management, şi-a îmbunătăţit comunicarea cu clienţii, după cum ea însăşi spune: „Mi-a plăcut mult la început, era ceva nou. Am învăţat cum să abordez clienţii, cum să mă apropii de ei, ce întrebări să le pun. Chiar să comunic cu ei, să îi sfătuiesc şi să învăţ stilul lor“

Un antreprenor român la Paris

Împlinirea vârstei de 30 de ani a fost pentru ea o răscruce: ştia că trebuie să schimbe ceva în viaţa ei, să ajungă la un alt nivel. Atunci i-a venit ideea deschiderii propriului magazin. Timp de şase luni a căutat un spaţiu pe care să îl închirieze şi care să fie atât avantajos ca preţ, cât şi să îi satisfacă pretenţiile estetice. Primul loc pentru care a bătut palma costa 1.000 de euro pe lună plus un comision din vânzări.

Ramona deţine un boutique în zona turistică a Parisului FOTO: Arhivă personală / Ramona Paşca

Acum, ea consideră că a fost norocoasă, mai ales că proprietarul s-a dovedit a fi acel tip de om de care oricine ar avea nevoie la început de drum.

„La întâlnire, am convins proprietarul, un om atât de cald, simplu, drăguţ şi cu rădăcini regale – asta am descoperit pe parcurs. Am colaborat mult timp cu el, chiar şi la alte proiecte. Ne vedem şi azi, stăm la cafea şi ne amintim de începuturile mele. El râde mereu şi îmi spune: «Ramona, când ai deschis boutique-ul aveai doar câteva articole, m-am speriat! Însă, acum, trebuie să creştem Le cœur brode» (propria linie vestimentară şi de accesorii - n.r.). Asta e frumos când o iei pe drumul de antreprenoriat: ai şansa să întâlneşti oameni frumoşi. Şi ajută extrem de mult!“

„Obiecte unice, cu o poveste în spate“

Boutique-ul ei din inima Parisului, „Shopping for Happiness“, a funcţionat, mai întâi, în regim de consignaţie – în primii doi ani, locul era plin de creaţiile designerilor români. „Când am deschis boutique-ul, mi-am spus că cel mai simplu este să am colaborări cu creatori din România, să îi expun la Paris şi să le ofer posibilitatea de a avea o expunere internaţională. Însă, cu timpul, a contat şi foarte mult amplasarea boutique-ului, am realizat şi învăţat, în acelaşi timp, că oamenii au o deschidere mai mare la lucruri mai mici, mai accesibile, mai uşor de purtat sau de oferit – obiecte unice, cu o poveste în spate“.

Afacerea era una prosperă, la cârma ei alăturându-se o prietenă de-ale sale, Lea Chirinciuc. Este un magazin cochet, cu bijuterii, pantofi, eşarfe şi tot soiul de obiecte decorative lucrate manual. Ba mai mult, boutique-ul găzduieşte şi o galerie cu artizanat din Moldova, dar şi o mică librărie cu cărţi româneşti.

Bonetele Ramonei sunt la mare căutare printre turişti FOTO: Arhivă personală / Ramona Paşca

„Am făcut multe modificări până să ajungem aici. Ştiam ce caută turiştii, ce îi atrage şi care este preţul pe care ei sunt pregătiţi să îl plătească“, spune românca.

Evoluţia frumoasă a afacerii a încetat în 2020, anul pandemiei, însă Ramona a luat-o ca pe o provocare: „Franţa a închis comerţul timp de şase luni, au fost trei perioade de carantină. În schimb, ne-au scutit o perioadă de plata chiriei şi ne-au oferit ajutoare în funcţie de pierderea avută. Sigur că a fost şi este o încercare grea această perioadă, însă am căutat soluţii. După mult timp în care îmi spuneam să fac şi un boutique online, acum m-am pus pe treabă şi l-am lansat“.

În timpul crizei, nu i-a uitat nici pe cei mai nevoiaşi, Ramona organizând câteva campanii umanitare, punând la bătaie articole vestimentare din propria colecţie.

Inima românească brodată se vinde în Franţa

Pe lângă cochetul boutique, Ramona Paşca şi-a lansat şi propria linie vestimentară şi de accesorii, sub numele de „Le cœur brodé“. „După doi ani şi jumătate, în care doar am colaborat cu diverşi creatori din România, am dezvoltat şi propria mea colecţie. Ea constă în a broda manual şi, cu multă dragoste, o inimă, un buchet de inimi sau cuvinte – pe tricouri, la început, apoi pe berete, iar azi pe o varietate de articole.

Sursa Arhiva personală / Ramona Paşca

Nu ştiu de unde mi-a venit ideea – posibil să fi văzut ceva ce m-a inspirat. Lucrul manual nu mă atrăgea, nici măcar la şcoală nu l-am practicat – eu eram la clasa de sport. Îmi amintesc şi acum, şi zâmbesc, primele inimi mi-au luat şi câte două ore să le realizez. Apoi, nu îmi plăceau, le desfăceam şi o luam de la capăt. Câte tricouri am ratat, le rămâneau găuri mari, doar eu ştiu. Însă nu m-am lăsat“, îşi aminteşte Ramona începuturile brandului său.

„Angelina“ şi pantofii-inimă

Hainele şi broderiile nu au fost singurele sale pasiuni. Tot pentru frumos şi eleganţă, ea a realizat şi o colecţie de bijuterii şi pantofi. Feluritele accesorii, care de care mai colorate, au fost lansate sub numele de „Shopping for Happiness“ – nume dat ca un îndemn către optimism şi fericire. Astăzi, colecţia s-a schimbat: pentru realizarea ei sunt folosite pietre naturale şi poartă numele de „Angelina“.

Cât despre pantofii cu inima la purtător, povestea este simplă: „Ei sunt o colaborare cu creatorul din spatele brandului Mono Shoes , un om pe care îl ador şi care are toată admiraţia mea pentru tot ceea ce face. Pentru a păstra tot motivul inimii, colecţia are o inimă ataşată, nu se putea altfel! Însă multe alte idei de pantofi sunt schiţate în capul şi în agenda mea“, spune românca.

„Succesul se construieşte treptat“

De la Franţa, Ramona a învăţat multe, mai ales despre conceptul care le ghidează viaţa - l'art de vivre, arta de a trăi.

„Ei sunt focalizaţi pe a trăi, şi mai puţin pe a avea. Citisem de curând că în România sunt cei mai mulţi proprietari de apartamente, 95%, pe când în Franţa sunt doar 58%. Lor le place să profite de viaţă, dimineaţa să fie la terasă la o cafea, seara să ia cina la restaurant. Pleacă des în vacanţe; ieşirile pentru ei sunt esenţiale. Eu îi găsesc şi minimalişti, atât în felul de a se îmbrăca, cât şi în felul de a-şi decora casa. De asemenea, îi găsesc mai puţin focalizaţi pe consum – mănâncă mai puţin, reciclează, sunt iubitori de haine vintage“, mai spune românca.

Ramona are şi propria colecţie de bijuterii FOTO: Arhivă personală / Ramona Paşca

Ramona Paşca vine în România de câte ori are ocazia, însă de Sărbători este nelipsită de la masa familiei. Nu ştie dacă va rămâne în Franţa toată viaţa, dar îşi doreşte să descopere lumea şi, mai ales, să evolueze cât mai mult. Ultimii ani au învăţat-o că cel mai bun sfat pe care ar putea să îl dea este acela ca oamenii să fie optimişti şi să nu renunţe la visurile lor.

„Am învăţat că este foarte important să crezi în tine, în instinct şi în ideile tale. Să ai răbdare, să cazi, să te ridici, să vezi mereu partea pozitivă a lucrurilor – toate vin cu o lecţie. Atunci când ai o idee, pune-o pe foaie şi munceşte în fiecare zi pentru ea. O idee va aduce o altă idee şi, în timp, lucrurile se aliniază. Succesul se construieşte treptat, nu vine de la o zi la alta. Să faci ceea ce îţi place te va umple de satisfacţie – te va ajuta să te descoperi“, mărturiseşte Ramona.

