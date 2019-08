Argentinianul mutat în România, care a adus tangoul cu el. „Aveţi un nivel ridicat, muzicieni excelenţi şi un public cunoscător“

Mariano Castro (43 de ani) a ajuns pentru prima dată în România în urmă cu exact 10 ani. Sud-americanul se afla într-un turneu prin Europa cu trupa Narcotango, iar Bucureştiul a fost pus pe harta de concerte a formaţiei. Şi pentru că reprezentanţia formaţiei a fost un succes, a revenit doi ani mai târziu, în 2011.

De acest al doilea concert îşi aminteşte cu plăcere, pentru că în perioada respectivă a cunoscut-o şi pe Simona, viitoarea lui soţie.

Mariano şi soţia sa, Simona, în cel mai fericit moment al vieţii

De altfel, soţia sa făcea parte pe atunci din echipa de producători a concertului, iar de aici şi până la o frumoasă poveste de dragoste n-a mai fost decât un pas. Un pas pe care cei doi îndrăgostiţi l-au făcut şi s-au căsătorit la Buenos Aires. Numai că, cei doi au decis că viitorul lor se leagă în primul rând de România.

Are concerte în fiecare an în Europa

Asta şi pentru că Mariano, care este un muzician complet fiind în acelaşi timp compozitor, orchestrator, pianist şi chitarist, avea de pe atunci multe turnee în Europa.

„Am ales România şi pentru soţia mea şi pentru că-mi place ţara, dar şi pentru că am multe turnee europene. Ori, locuind aici îmi era mult mai simplu să onorez aceste invitaţii decât din America de Sud. Aveţi un nivel foarte ridicat, muzicienii excelenţi şi un public cunoscător. Mi-a plăcut de la început România, aici am întâlnit un public cald, asemănător cu cel din ţara mea. De altfel, România şi românii seamănă destul de mult cu Argentina şi argentinienii. Pentru că, în opinia mea, România e foarte diferită de vecinii ei, de bulgari, maghiari sau sârbi. Seamănă mai mult cu Argentina, zic eu. Diferă doar clima, pentru că la mine, în Buenos Aires, n-am văzut niciodată zăpadă. Dacă voiam să schiez, ar fi trebuit să mă deplasez vreo 2.000 de kilometri“, spune Mariano.

Mariano, după un concert susţinut cu Orchestra de Cameră Radio Bucureşti, în Sala Radio din Bucureşti

Între timp, soţia argentinianului şi-a făcut propria firmă care se ocupă de organizarea de evenimente. Chiar şi aşa, cei doi nu ratează nicio ocazie de a-şi petrece concediul de iarnă în Argentina.

„În fiecare an, iarna, mergem în Argentina. Aşa scăpăm şi noi de iarnă, de frig. Când aici sunt -20 de grade, la Buenos Aires sunt către 40, iar sărbătorile de iarnă le poţi petrece pe plajă“, explică argentinianul.

S-a lovit de cerbicia poliţistului român

Deşi nu are cetăţenia română, Mariano a trecut prin aventura obţinerii rezidenţei. A parcurs întrega procedură, aşa cum scrie în lege, iar la final a obţinut actele care îi permit să locuiască în România. Acum, el nu se gândeşte neapărat la cetăţenie, mai ales că a avut parte şi de un episod mai puţin plăcut atunci când a cerut rezidenţa.

„Cred că e un protocol, au venit doi poliţişti acasă la noi, unul dintre ei, cred, de la imigrări. Şi au venit cu o atitudine nici nu ştiu cum să-i spun, destul de violentă. Au ridicat din senin tonul şi m-au întrebat de ce am fugit din Argentina. «Te-ai căsătorit ca să scapi din Argentina? De ce ai fugit de acolo?», m-au ei luat la rost. Eu nici nu înţelegeam pe atunci foarte bine tot ce spuneau, aşa că a intervenit soţia şi le-a spus că e invers, că ea ar fugi din România. A trebuit să le arătăm pozele de nuntă, să le povestim despre noi şi au vrut să vadă dacă într-adevăr sunt muzician şi dacă ştiu să cânt. Le-am interpretat o melodie, iar atunci atitudinea lor s-a schimbat, şi-au dat seama că nu au în faţă un infractor, ci un artist care a venit în ţara lor cu inima curată“, rememorează sud-americanul.

Nu le poartă însă pică şi spune că astfel de episoade nu sunt reprezentative pentru români şi România. O ţară care îi place mult şi pe care a vizitat-o de când locuieşte aici. La fel ca multor străini, cel mai mult îi place Transilvania, însă apreciază şi Capitala. Pentru Mariano, obişnuit cu tumultul vieţii din Buenos Aires, una dintre marile metropole sud-americane, până şi Bucureştiul pare un oraş liniştit.

Ghid turistic pentru rude

Şi pentru că apreciază România, le-a convins deja pe mătuşa şi pe verişoara lui să-l viziteze. Şi spune că aşa cum îi sfătuieşte pe argentinieni să viziteze România, la fel le recomandă românilor să pună pe harta destinaţiilor turistice şi Argentina.

„Verişoara mea e medic în Italia, la Bologna, şi era foarte rezervată la început, când i-am zis să vină aici. Se temea de români, auzise în Italia multe lucruri urâte despre ei, dar după ce a ajuns aici s-a convins că românii nu sunt aşa cum sunt zugrăviţi de presa italiană. Dacă argentinienilor le recomand să viziteze în special Transilvania, românilor care vor să vadă Argentina le-aş recomanda zona cascadei Iguazu şi Patagonia. Şi Buenos Aires, desigur. E un oraş superb, cel mai european oraş sud-american. Şi oamenii, 90% sunt descendenţii spaniolilor, dar în oraş se vorbeşte o spaniolă cu accent italienesc, pentru că avem legături istorice şi cu Italia. Noi avem o vorbă: «Dumnezeu e peste tot, dar are biroul la Buenos Aires»“, mai spune muzicianul.

A fondat o trupă în Bucureşti

Şi pentru că are tangoul în sânge, Mariano a pus bazele unei trupe în Bucureşti, ArgEnTango, care cântă în special tango, dar abordează şi alte stiluri muzicale. Din trupă fac parte alături el încă doi argentinieni şi doi români, bandoneonistul Omar Massa şi Amalia Salis, Răzvan Suma (soţul Amaliei) şi Rafael Butnaru, iar ArgEnTango a susţinut numeroase concerte în oraşe ca Bucureşti, Cluj, Sibiu sau Braşov, dar şi în întreaga Europa.

„În 2016 am fondat ArgEnTango. Prima dată am cunoscut-o pe Amalia, iar prin ea şi pe soţul ei, un violonist excepţional, Răzvan, care e şi el membru al trupei. Am avut câteva proiecte foarte interesante, care s-au bucurat de succes în România. De exemplu, am avut un proiect cu Alexandra Fits, în care am mers pe muzică franţuzească. Muzica lui Edith Piaf am interpretat-o simfonic, cu orchestră de cameră, pian şi voce. Şi am mers şi pe folclor românesc, am orchestrat melodii ale Mariei Tănase. Am mers pe stilul ei popular, pe stilul tango şi pe jazz. Şi tot în România, am avut o colaborare interesantă cu Bere Gratis, pe rock simfonic, pentru concertul lor de aniversare a 20 de ani, care a avut loc la Sala Palatului, din Bucureşti, iar în acest an colaborez cu trupa TAXI. Este vorba tot de un concert aniversar, pe 8 noiembrie, ei vor sărbători 20 de ani şi voi fi alături de ei tot ca orchestrator“, afirmă Mariano.

Pe lângă Amalia Selis, Mariano a cunoscut şi alţi argentinieni în România. Spune că sunt destul de mulţi, mai ales în Bucureşti, iar când are ocazia se vede cu ei. Şi cum pe lângă tango, argentinenii au ca religie fotbalul, nu ratează câte un meci de fotbal, aşa cum n-a ratat nici vizita starului argentinian Lionel Messi, pe care îl şi cunoaşte.

Mariano şi inegalabilul Leo Messi s-au cunoscut la Bucureşti, iar starul i-a dăruit artistului un autograf

„Mai jucăm uneori câte un meci de fotbal între noi, suntem argentinienii din Bucureşti contra celorlalţi sud-americani, adică băieţi din Peru, Chile sau alte ţări de pe continent. Jucăm de plăcere, nu e miza de la Copa America (râde). Apropo de fotbal, l-am cunoscut pe Messi, am fost la meci când a fost acel joc demonstrativ între Barcelona şi Dinamo, dar şi la amicalul României cu Argentina“, a încheiat Mariano Castro.

