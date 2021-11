Amintirile de neuitat ale unui student grec din România anilor 70: „Cei mai mulţi nu mai văzusem aşa frumuseţe”

„La sfârşitul anilor '70 studiam la Cluj mulţi studenţi străini. Greci, arabi din Orientul Mijlociu, africani din Africa subsahariană, sud-americani, câţiva vietnamezi etc. Clujul era un oraş foarte frumos - şi cred că înca mai este- cu clădiri frumoase din perioada imperială, cu multe pieţe mari, cu parcuri înecate în verde, cu râul Someş traversându-l, şi cu rezidenţi de cultură, toţi români şi maghiari. Fiind în mijlocul Transilvaniei, pentru a ajunge la Cluj trebuia să traversezi munţi şi păduri de o frumuseţe sălbatică. Cei mai mulţi dintre noi nu am mai văzut aşa ceva pâna atunci.

Pe de alta parte cele mai mari probleme pentru noi au fost lipsa de alimente şi frigul. -20 C { -30 C în 1979-80 }, era greu pentru oamenii din sud. Îmi amintesc că începea să ningă în noiembrie şi zăpada se topea în aprilie. În orice caz, amintirile, bune şi rele, au fost puternice şi de aceea ne amintim de ele după 40 de ani”, a scris elenul.

Studenţii greci, printre care şi Makis Talamagas, locuiau în general în căminele studenţeşti şi stăteau câte patru în cameră.

Postarea lui a devenit virală şi a adunat nenumărate comentarii. „Respect pentru faptul că după atâţia ani vorbiţi româneşte excelent şi mai ales pentru faptul ca aţi iubit Clujul la fel de mult ca şi noi”, a scris cineva. „Foarte frumos, Şi în anii studenţiei mele 1978-1982 era la fel”, a adăugat altcineva. Printre cei care au comentat s-au numărat şi străini, foşti studenţi la Cluj şi ei.

„Da, am fost mulţ studenţi din toate ţările. Eu am stat la căminul 14 din Haşdeu. Am avut colegi ca fraţii români, arabi greci. A fost timpul cel mai bun şi mai frumos din viaţa mea. Vă doresc sănătate tuturor românilor”, a scris Kamal Ibrahem, şi el fost student la Cluj. „Felicitări că nu aţi uitat limba română . Unii pleacă în Italia şi în 3 luni nu mai ştiu să vorbească româneşte”, a remarcat altcineva.

Un alt grec care a studiat la Cluj, Ilias Kalokerinos, a comentat şi el. „Primi compatrioţi au veni în primăvara lui 1975 . Am amintiri multe cu ei . Am terminat facultatea în 1977 ,nu cred că erai printre ei .Felicitări pentru postare.” Şi tot aici a comentat şi unul dintre miile de doctori străini care au studiat la Cluj, Ahmed Talalini. „Ce frumos am petrecut anii de studenţie la Cluj. Oraşul foarte frumos, oameni civilizaţi. Am început la Facultatea de Stomatologie între anii 1981-1987. Mi-e dor de Cluj şi de prietenii de acolo.” O româncă i-a mulţumit şi lui pentru mesajul frumos, iar medicul a replicat: „Eu vă mulţumesc din inimă. Ţara voastră ne-a făcut medici adevăraţi, am mâncat pâinea voastră. Aţi fost părinţi adevăraţi, eu sunt mândru că am terminat Facultatea la Cluj. Vă pup pe toti clujenii.”

Vă mai recomandăm şi: