Afirmaţii misogine şi rasiste într-un manual pentru studenţii UBB: „femeile costumate provocator au o parte de vină”

O studentă a atras atenţia în mod public asupra faptului că în manualul de „Psihologie judiciară” dedicat studenţilor au fost identificate o serie de afirmaţii rasiste şi misogine. Astfel, „femeia care umblă seara prin locuri puţin frecventate şi are o costumaţie provocatoare„ are o parte din vină pentru pentru producerea infracţiunii”, iar hoţii „pot fi uşor de recunoscut deoarece cei mai mulţi sunt creoli”.

„Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - UBB rocking racism, misogyny and victim blaming like it's 2021. Stimaţi colegi şi profesori, cât timp ne vom mai împăca cu aceste mizerii? Probabil doriţi să educaţi şi noile generaţii de psihologi să perpetueze rasismul, misoginismul şi blamarea victimelor? Oare de aceea suportul de curs la materia "Psihologie judiciară" e plin de afirmaţii deplasate despre hoţii "creoli", femeile care au o parte de vină în viol pt că au fost îmbrăcate într-un anumit fel şi anormalitatea părului lung? Acesta e brandul Universitatea Babeş-Bolyai? Ce părere aveţi, stimaţi profesori? Cât mai continuăm într-un mod atât de toxic şi dezonorant?”, a scris studenta Claudia Toderean Dascălu pe Facebook