Ştire într-un ziar din Budapesta: „Maghiarii clujeni, enervaţi de lipsa inscripţiilor bilingve la târgul de Crăciun”. Reacţia UDMR Cluj

La târg se găsesc inscripţii în cinci limbi, inclusiv maghiară. FOTO: Ziarul Faclia.

Ce spun reprezentanţii târgului

Mihai Oprean, directorul târgului de crăciun din Cluj-Napoca, a susţinut că există în cadrul târgului mai multe bannere cu inscripţii în mai multe limbi şi, în plus, pe ecranul mic de la intrarea dinspre Bulevardul Eroilor şi pe ecranul mare din cadrul târgului, sunt mesaje în mai multe limbi, inclusiv maghiară. „Este adevărat că am avut această discuţie cu reprezentanţii UDMR, dar trebuie ţinut cont că am avut 8-9 zile la dispoziţie să organizăm târgul şi unele lucruri le-am făcut pe parcurs. Noi avem grijă de comunitatea maghiară, avem o grămadă de vendori maghiari care fac treabă bună. La târgul din 2019, care a avut un program foarte stufos şi am avut timp pentru organizare, au existat într-adevăr mai multe inscripţii în mai multe limbi, dar având în vedere situaţia actuală eu zic că este bine că avem un târg de Crăciun.”