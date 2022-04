Viteza de infarct cu care a fost prins un şofer conducând pe A2. „Oare la 250km/h îşi ia zborul?”

Cu 250 km/h a fost depistat de aparatul radar un şofer care circula duminică, 3 aprilie, pe Autostrada Soarelui. Ca să nu mai facă şi alţii la fel, poliţiştii au postat un mesaj pe pagina de socializare a instituţiei, îndemnând conducătorii auto să circule regulamentar

"Nu vrem să nu fim răutăcioşi, maşina chiar este într-un mare fel. A fost gândită foarte smart, design futurist, aerodinamic. Oare la 250km/h îşi ia zborul? Rachetă nu-i! Şi cu senzaţii tari, aproape ca-n ‘98 😉, poţi ajunge la destinaţie! Pe testate! Să revenim după această mică paranteză… conducătorul din imagini, surprins pe autostrada A2, a fost sancţionat cu amendă, în valoare de 2.900 de lei şi a rămas pieton, pentru 120 de zile.

În această situaţie, respectivul nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Conduceţi, oameni buni, regulamentar!", au transmis poliţiştii.

Postarea s-a viralizat imediat, iar internauţii nu au întârziat să comenteze: „Ferească să te întâlneşti pe drumuri cu bizonul şi intră în tine la 250 km/h. Nici nu vei realiza că ai murit!, Bravo lui, dacă are cu ce şi are buzunarele pline, măcar era pe autostradă şi nu în localitate, Blândă pedeapsa!! Hai că amenda e ok, dar se putea ca în loc de suspendare a permisului pentru 120 de zile....mai bine erau 120 zile de arest sau 120 de zile voluntar la ISU sau la morgă!”

Vă recomandăm să citiţi şi: