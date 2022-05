Străini aflaţi în schimb de experienţă în Bărăgan, în vizită la ZOO Călăraşi

Complexul de Agrement Zoo Călăraşi a avut onoare să primească vizita altor ţări: Grecia, Spania, Portugalia, Cehia. „Asociaţia Monomyths ne-a ales pe noi drept un punct de atracţie important în Călăraşi. Ce bucurie! Şi ei au fost tare încântaţi de tot ce au văzut aici. Tinerii s-au bucurat de un tur cu ghid (în engleză), organizat de angajaţii ZOO. La final, au primit din partea noastră o mică atenţie: un magnet de frigider cu Zoo Călăraşi. Să rămânem în amintirea lor", au anunţat reprezentanţii Complexului de Agrement.

Până pe 15 mai, Călăraşi găzduieşte un schimb internaţional de experienţă pe tematica jocurilor tradiţionale. Mobilitatea face parte din proiectul Play it Forward, finanţat prin programul Erasmus+, în cadrul căruia cinci organizaţii de tineret derulează campania “Play it forward! Save the folk games” şi dezvoltă o bibliotecă digitală cu jocuri europene, cu scopul de a reanima şi promova jocurile tradiţionale, elemente ale patrimoniului cultural European.

Pe parcursul a nouă zile, 36 de participanţi din Grecia, Spania, Portugalia, Cehia şi România, cu vârste cuprinse între 18-25 de ani, participă la ateliere demonstrative interactive şi testează jocurile tradiţionale din ţările lor de origine.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Un cimitir de tancuri ruseşti, pe drumul dinspre Kiev spre Bucea, atracţie turistică pentru ucrainenii care vor să vadă cu ochii lor cum arată o victorie

Eşec usturător pentru armata lui Putin. Soldaţii ruşi se retrag din Harkov