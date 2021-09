Revolta unei doctoriţe faţă de sistem: „Eu sunt tratată nu ca medic, ci ca idiot. Asta vă ucide pe voi!“

Într-o postare pe blogul său, otiliatiganas.ro , medicul de familie punctează toată deficienţele unui sistem prin care activitatea le-a fost îngrădită.

„Dragi colegi – medici de familie, colegi medici de alte specialităţi – şi, în special, dragi pacienţi. Stimaţi guvernanţi. Că e rău cu sistemul nostru? Ştim toţi. De ce? Eu vin cu propriul răspuns. De ce e rău, FOARTE RĂU, în sistem.





Fiindcă, de decenii, de când au început pseudoreformele şi preluările de sisteme gata formate la alţii, medicul de familie român, ca specialitate şi potenţial URIAŞ, a fost nesocotit de decidenţi, direct ÎN LEGE. După o vreme, chiar luat de idiot....

La început, am fost blocaţi să facem gesturi ELEMENTARE de medic, (pe care şi le-ar putea asuma şi un student la medicină de ani teminali, unul bun), nu fiindcă nu le puteam face, ci sub presiunea uriaşă a societăţilor de specialitate, care s-au temut că rămân fără clienţi ÎN ASIGURĂRI, dacă facem noi prea multe.

Din acest motiv, legea a scos zeci/sute de restricţii pentru noi, toate finalizate cu obligarea trimiterii spre un specialist. Pentru ca acea specialitate să nu rămână fără obiectul muncii. Bon. Păşeam toţi pe nisip mişcător.

După un timp, specialităţile s-au sufocat la propriu. La diabetologie, lume şi ţară (de exemplu), fiindcă medicii de familie sunt OBLIGAŢI să trimită spre diabetolog şi NU AU DREPTUL să-i facă chestiuni elementare unui diabetic, ÎN ASIGURĂRI.





S-au sufocat pneumologii, cardiologii, reumatologii, oncologii. S-au trezit cu uşile împinse de umeri de asiguraţi, la prima oră a dimineţii, fiindcă acea parte a muncii lor pe care o puteam face foarte bine şi noi, le-a fost virată fără milă. DE LEGE. Era deja prea târziu.





S-au încercat ştopolituri, dar degeaba. Stufoşagul disperat al Contractului Cadru & norme dospea la cald, stătea să pocnească. Nimic nu mai putea anula subminarea păguboasă a medicului de familie român. El, tratat ca un bou, obligat să trimită fără să fie nevoie, ceilalţi înecaţi în muncă fără rost, bolnavul plimbat haotic de colo colo....

Medicul de familie face enorm

Abordarea principiului medicinei primare la noi, ca şi când medicul de familie ar fi un cretin, se întorcea bumerang spre sistem, spre decindenţii strânşi de dudă şi specialiştii sufocaţi la propriu în ambulatorii. Micul şmen iniţial cu pălmi bătute la Bucale, cum că să nu facem noi tare multe că îi ucidem pe ceilalţi, repet, devenea bumerang. Sinucidere, devenea.





În tot acest timp, în ţările – altele decât Coreea de Nord, China şi Somalia (pe ale căror dedesubturi nu le ştiu) -, medicul de familie face ENORM şi este acceptat ca MEDIC. Cardiologul i se adresează în scris cu „stimate coleg”. Eu discut la telefon cu pacientul care-mi zice că a zis dr X la Arad că trebuie „să-şi scoată” de la mine bilet de trimitere....

Ieri capăt telefon de la fiica (oraş) a pacientei din sat pluritarate, foarte bolnave, singure în casă, pe care o urmăresc ca medic de familie, îndeaproape, de treizeci de ani. Are nevoie de îngrijiri paliative pe insuficienţă cardiacă. Trei decenii, din sărăcie, distanţe mari la spitale, din diverse multe motive, inclusiv singurătatea fizică acasă, femeia a fost pe mâna mea. Eu, medic primar, nu muiere la ajutat în grădină la straturi. Acum, ca să o internez la paliative, e nevoie de trimiterea mea. Logic. Până aici e ok. Dar e nevoie şi de UN DOCUMENT SEMNAT DE INTERNIST SAU CARDIOLOG cum că ea chiar are insuficienţă cardiacă. Deci că eu nu-s bătută-n cap când scriu, semnez şi parafez că are.

Că mă jigneşte această abordare?

Că eu sunt tratată nu ca medic, ci ca idiot. Diagnosticul unei insuficienţe cardiace, stadializarea ei, e treabă de student, între noi fie vorba. În sistemul de asigurări, însă, PARAFA MEA NU E BUNĂ. În asigurări, niciunul dintre cei care a scris normele, nu crede sincer că eu aş putea identifica, ca medic clinician, o insuficienţă cardiacă. Singura lui mare grijă e să dau cât mai multe trimiteri.





Că mă jigneşte această abordare? Dă-mă naibii pe mine, şi sensibilităţile mele. Dar vă ucide PE VOI!! Prin mine, v-au ucis şi pe voi. Adică eu, acum, fac trimitere la interne, (de cardiolog nici nu poate fi vorba pe un areal de 100×100 km pătraţi!). Fiica îşi va târâi mama la internistul care o va vedea prima oară în viaţă, iar el o să facă o hârtie că bolnava chiar are insuficienţă cardiacă....

De ce toate astea? Fiindcă iată, OFICIAL un medic primar de familie, român, nu poate diagnostica o insuficinţă cardiacă, boul. De aia. REZUMAT Dragi colegi – medici de familie, colegi medici de alte specialităţi şi, în special, dragi pacienţi. PRIMA MARE problemă a sistemului este că medicii de familie români nu sunt consideraţi medici. Iniţial, dintr-o mică românesc-măgărească şmecherie, apoi pata asta de ulei s-a extins până a poluat tot sistemul. Şi PRIMA mare mişcare politică ar fi stoparea acestei erori de principiu....

PS. Din gama – absurdul ajuns la paroxism. Eu nu pot recomanda pungi de colostomă (pungi pentru caca la unele persoane operate de cancer de colon), fără hârtie (precedată de trimitere), de la un chirurg care să confirme că împricinatul nu face caca prin gaura clasică. Nu se poate asigura, ca gravidă, o femeie cu burta la gură, (nu doar pe parafa mea!), fără ca un ginecolog să confirme că aia, biata, azi-mâine naşte. Lucru pe care-l poate face şi portarul Casei de Asigurări. Să identifice din ochi o gravidă. Etc. Iar tu plimbi la Arad nefericitul cu colostomă, gravida asudată, abuzezi emoţional ginecologul şi chirurgul, care să stea să redacteze scrisorele în loc să-şi vadă de meserie.“

Vă mai recomandăm şi: