Prognoza meteo: Zile de foc în luna iulie.  Unde se anunţă caniculă, când loveşte seceta şi ce regiuni vor fi lovite de furtuni

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizatede către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe MedieDurată. Este estimată media săptămânală a abaterilortemperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de mediaperioadei 1993-2016.

Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni:

Săptămâna 01.07.2019 – 08.07.2019

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, la nivelul întregii ţări. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nord-vestice, nord-estice şi la munte, iar în rest va fi apropiat de celnormal al perioadei.

Săptămâna 08.07.2019 – 15.07.2019

Temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări. Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această săptămână.

Săptămâna 15.07.2019 – 22.07.2019

Temperatura aerului va avea valori apropiate de cele specifice pentru această perioadă, la nivelul întregului teritoriu. Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval.

Săptămâna 22.07.2019 – 29.07.2019

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice acestei perioade, la nivelul întregii ţări. Regimul pluviometric estimat pentru această săptămână va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Cea mai călduroasă lună a anului

Luna iulie, reprezentativă pentru sezonul estival, este cea mai călduroasă lună a anului. Temperatura aerului este mai mare decât în iunie, iar gradul de instabilitate mai redus, în majoritatea zonelor ţării. Din cauza modificărilor în distribuţia circulaţiei aerului deasupra ţării noastre, valorile medii ale temperaturii lunii iulie înregistrează o creştere între 1 şi 3ºC faţă de luna iunie.

Din datele înregistrate în perioada 1961–2018 la staţiile meteorologice din reţeaua Administraţiei Naţionale de Meteorologie, temperatura medie lunară multianuală (1961-2018) depăşeşte 22,0ºC în Câmpia Română şi în Dobrogea, iar în estul şi centrul Moldovei, în zonele deluroase ale Olteniei şi Munteniei, în Câmpia Vestică, în dealurile din Banat şi Crişana şi în Culoarul Mureşului valorile sunt cuprinse între 20-22ºC. Valori medii de temperatură cuprinse între 16 şi 18ºC se constată în Transilvania, Maramureş, Bucovina şi Subcarpaţi. În zona montană joasă, dar şi în depresiunile intramontane, aceste valori se situează între 12 şi 16ºC. La altitudini de peste 1700 m, mediile de temperatură sunt între 8 şi 12ºC şi doar pe culmile înalte ale Carpaţilor Meridionali, la peste 2500 m altitudine, se înregistrează temperaturi sub 8ºC.

Maxima absolută s-a înregistrat în 2007

Temperatura maximă absolută a lunii iulie este 44,3ºC şi s-a înregistrat la Calafat, în data de 24 iulie 2007. În aceeaşi zi, temperaturi maxime mai mari sau egale cu 44,0ºC s-au înregistrat şi la staţiile meteorologice: Bechet (44,2ºC), Băileşti şi Moldova Veche (44,0ºC). De altfel, în a treia decadă a lunii iulie 2007, la 57 staţii meteorologice s-au înregistrat valori de temperatură de ≥ 40,0ºC. Temperatura minimă absolută a lunii iulie este -8,0ºC şi a fost înregistrată la staţia meteorologică Vf. Omu, în data de 6 iulie 1933. La Bucureşti, minima absolută a lunii iulie este 7,4ºC, înregistrată în data de 15 iulie 1993, la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa. În această lună, valori ale temperaturii minime a aerului sub 0C s-au înregistrat doar în zona montană şi în depresiuni intramontane.

Cât de mult a plouat de-a lungul anilor

Cantităţile de precipitaţii din această lună înregistrează o scădere faţă de cele din mai şi iunie. Din datele înregistrate în perioada 1961–2018, la staţiile meteorologice din reţeaua Administraţiei Naţionale de Meteorologie, se constată că precipitaţiile medii multianuale (1961- 2018) din această lună sunt mai mici de 50 l/m² în estul Dobrogei şi al Câmpiei Române şi în Delta Dunării. Cantităţi de precipitatii cuprinse între 50 - 75 l/m2 , în medie, se înregistrează în Câmpia Română, Culoarul Mureşului, Câmpia Vestică, dealurile din Banat, în centrul şi în sudul Moldovei. Precipitaţiile medii multianuale se situează în întervalul 75 - 100 l/m2 în zonele de deal şi podiş din nordul Moldovei, Munteniei, Olteniei şi în Transilvania. În zonele subcarpatice şi în zonele montane joase, mediile de precipitaţii sunt cuprinse între 100 - 125 l/m2 . În zona montană înaltă din Carpaţii Meridionali, Occidentali şi din nordul Carpaţilor Orientali acestea depăşesc 125 l/m2 - 150 l/m2.

Precipitaţii record

Cantitatea maximă absolută de precipitaţii din iulie este 519,1 l/m2 şi a fost înregistrată la Stâna de Vale, în anul 1980. La Bucureşti, cantitatea lunară maximă absolută de precipitaţii din iulie este de 221,6 l/m2 , înregistrată la Bucureşti-Băneasa, în anul 1991. Ȋn acelaşi an s-a înregistrat şi maxima absolută la Bucureşti-Filaret, 212,0 l/m2 . Anul 1991 a fost un an ploios, fiind pe primul loc in topul anilor cei mai ploioşi din perioada 1961-2018. La 50 de staţii meteorologice, în acel an, s-a înregistrat maxima absolută a cantităţii totale lunare a staţiei, din iulie. Cantităţi lunare mari, maxime absolute ale staţiilor au mai fost înregistrate în 1969, 1975, 2005 etc. Cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore, din iulie, este 224,0 l/m2 şi a fost înregistrată la Dr. Tr. Severin, în data de 12 iulie 1999. La Bucureşti, cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore, din iulie, este 109,1 l/m2 şi a fost înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa, în data de 15 iulie 1954. În aceeaşi zi fiind înregistrată şi maxima absolută de precipitaţii în 24 de ore la Bucureşti-Afumaţi, 85,7 l/m2 . Anul 1991 a fost caracterizat şi de cantităţi de precipitaţii mari căzute în 24 de ore, la 27 de staţii meteorologice înregistrându-se maxime absolute ale parametrului, acestea fiind peste 45 l/m2 . Ca şi la cantitătile lunare totale de precipitaţii, anii 1969, 1975, 2005, etc. s-au remarcat şi prin cantităţi de precipitaţii mari căzute în 24 de ore.

