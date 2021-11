Imaginile umilinţei într-o maternitate din Bărăgan. În ce condiţii îşi aduc femeile copiii pe lume VIDEO

Asociaţia La primul bebe, Cod fiscal 33915611 UniCredit Bank

Cont lei: RO59BACX0000001090724000

Cont eur: RO32BACX0000001090724001 (NU îl folosi dacă plăteşti în lei)

Pentru plata prin Paypal: donez@laprimulbebe.ro

Te poţi implica şi dacă ştii o companie care vrea să sponsorizeze cu 20% din impozitul anual pe profit scriindu-ne la contact@laprimulbebe.ro", au transmis reprezentanţii Asociaţiei pe o pagină de socializare.

De anul trecut, Asociaţia LaPrimulBebe organizează Caravanele BebeBunVenit în judeţul Călăraşi, judeţ aflat în topul mortalităţii infantile din Uniunea Europeană.

"Maternitatea din Olteniţa este locul în care o mare parte dintre mamele acestei zone nasc şi pentru care, începând de mâine dimineaţă, stăm umăr lângă umăr. Este prima Maternitate pe care noi, părinţii LaPrimulBebe, o vom renova şi acesta este un mare motiv de bucurie. Până acum, am dotat maternităţi cu aparatura necesară, însă nu am renovat niciuna. În ciuda felului în care maternitatea arată, aici am găsit medici faini şi dornici de schimbare, aşa cum îi căutăm mereu să fie. Nu peste tot găsim astfel de oameni. De-a lungul timpului am trecut pe lângă mulţi umeri ridicaţi şi mult spate întors. Filmul de mai jos vorbeşte de la sine despre cât de dezumanizant poate fi să treci pragul maternităţii. Să naşti aici, în aceste condiţii, nu poate însemna decât umilinţă", au transmis reprezentanţii Asociaţiei.

Potrivit acestora, ca să poată renova maternitatea din Olteniţa cu tot ce înseamnă instalaţii electrice şi sanitare, pereţi, pvc de uz medical şi mobilier nou, îşi propun să strângă, în această campanie de 6 zile, 285.000 euro.

„Orice sumă care va fi strânsă peste acest prag o vom îndrepta spre aparatura necesară maternităţii. Avem în prezent o listă de aparatură care depăşeşte 40.000 de euro şi cu ajutorul căreia viaţa mamelor şi a bebeluşilor va fi în mai puţin pericol. Aici femeile în travaliu împart un monitor fetal vechi, cu care medicii aleargă de la una la alta. Asta dacă au norocul să ajungă şi la ele în timp util. În această campanie vrem să ducem implicarea mamelor LaPrimulBebe într-un loc uitat de lume, spre care nimeni nu îşi întoarce privirea acum şi nici nu o va face în viitor", mai transmit reprezentanţii Asociaţiei.