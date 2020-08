Gustoasele roşii Corazon au umplut pieţele. Cu cât se vând tomatele în principalele oraşe din România

Producătorii spun că recolta nu a fost bogată, pentru că vremea capricioasă le-a dat planurile peste cap. Chiar şi aşa, vânzarea merge mulţumitor, 100 de kilograme pe zi.

Aneta Mihalache, de 42 de ani, este producător agricol. Are o mică afacere de familie în comuna Grădiştea, din judeţul Călăraşi. De 12 ani ce cultivă soţul, ea vinde la piaţă. Nu s-a îmbogăţit, dar nici nu a intrat în datorii.

"Eu cred că dacă munceşti, poţi să trăieşti. Avem doi copii pe care am reuşit să-i ţinem în şcoli, să le asigurăm tot ce a fost necesar. Au fost şi sacrificii, dar tot ce am realizat s-a făcut prin muncă. Soţul este de meserie şofer profesionist, iar eu brodeuză, dar nu am profesat niciodată. Ne-am luat cu grădinăritul şi ne-a prins acest microb. Am şi pierdut, dar Dumnezeu a avut grijă de noi, am reuşit să ne întreţinem", povesteşte producătoarea.

La piaţa Orizont vinde tot ce cultivă în gospodărie: roşii, dovlecei, morcov, fasole păstăi, ardei, castravţi. Cu tomate a cultivat o suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi în solarii. Spune că a nu s-a încumetat să se înscrie în programul Tomata, pentru că mai mult alerga să depună hârtii, decât să obţină sprijin.

"Din păcate pentru noi, deşi cererea peste vară este mai mare, preţurile nu sunt la nivelul pe care ni le-am dori. Piaţa este invadată de produse din import, iar noi trebuie să ne pliem pe aceste preţuri. Degeaba spun eu că am marfă bio, cultivată ca la carte, nu o ia nimeni dacă preţul este ridicat. Sperăm să ne recuperăm măcar investiţia. Cele mai căutate sunt roşiile din soiul Corazon, mari, cu multă pulpă. Sunt foarte gustoase, dar şi munca este pe măsură. Este un soi care leagă puţine fructe, o roşie ajunge la 500 de grame, şi care necesită multă atenţie şi îngrijiri în solar. Vânzarea este mulţumitoare, aproximativ 100 de kilograme de roşii se vând pe zi. Avem marfă pentru toate gusturile şi buzunarele. Sunt selectate în funcţie de cantitate, iar preţurile variază între 2 şi 5 lei un kilogram", spune Aneta Mihalache.

Cu cât se vând tomatele româneşti în ţară

Bursa roşiilor a fost realizată pe o pagină de socializare de un grup de legumicultori din toate zonele României. Astfel, fermierii din aproape toată ţata au comunicat preţul la care se vând roşiile anului 2020 în această perioadă a anului. Cele mai ieftine roşii se găsesc în judeţul Olt, unde kilogramul poate ajunge şi la 0,25 de bani, iar cele mai scumpe tomate ajung să coste şi 10 lei pe kilogram.

Iată preţurile medii la roşii indicate de către producători:

Preţ roşii în judeţul Alba – 10 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Arad – 3 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Argeş – 3-4 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Bacău – 2,5-3 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Bihor – 4-10 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Brăila – 2,5 – 3,5 lei/kg

Preţ roşii în Bucureşti – 5-8 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Buzău – 2 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Călăraşi – 2,5 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Cluj – 5 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Constanţa – 4 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Covasna – 8-10 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Dâmboviţa – 2 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Dolj – 40 bani-3/kg (10 lei o cutie de 25 de kg)

Preţ roşii în judeţul Galaţi – 2-3 lei/kg (0,8-2 lei/kg en gross)

Preţ roşii în judeţul Giurgiu – 2 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Gorj – 2,5 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Hunedoara – 7-9 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Ialomiţa – 3 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Iaşi – 2,5 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Ilfov – 2-4 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Maramureş – 6-10 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Mehedinţi – 2-2,5 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Mureş – 10 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Neamţ – 1,5-3,5 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Olt – 0,25 bani-2 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Prahova – 1,5-3 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Suceava – 2,5-3,5 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Teleorman – 2 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Timiş – 4-5 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Tulcea – 3 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Vaslui – 4 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Vâlcea – 2,5 -3 lei/kg

Preţ roşii în judeţul Vrancea – 2,5 lei/kg

