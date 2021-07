Declaraţia surprinzătoare a unei eleve sclipitoare: „Învăţatul n-a fost niciodată o pasiune, asta este clar!”

Fiică de dascăli, tânăra s-a simţit uneori cicălită de părinţi care au pus accent pe studiu intens. Nu le-a înşelat aşteptările, deşi de multe ori nu le-a făcut pe plac. Amândoi şi-ar fi dorit să o vadă cu cartea în mână şi mult mai preocupată de învăţătură.





Cu un talent ieşit din comun în ceea ce priveşte aprofundarea materiilor fără să stea să înveţe prea mult, Ioana a a uimit pe toată lumea când, alături de un alt elev din Călăraşi, a obţinut media maximă la examenul maturităţii. Cu inspiraţie, sclipiri de moment şi o bună pregătire a făcut cea mai frumoasă figură.

„Cumva am reuşit să obţin media 10 la examenul de bacalaureat. Cum am reuşit? N-am prea multe idei, dar o să încerc să presupun. Nu am o reţetă exactă a succesului, asta e clar. Nu m-aş fi aşteptat la media 10, însă speram că voi lua peste 9. Am ales să nu am aşteptări prea mari, pentru a nu fi dezamăgită. La Limba Română am încercat să dau cât mai multe detalii în ceea ce am scris, pentru a nu lăsa loc de interpretări, dar nu aş fi crezut că o să iasă totul atât de bine. La Istorie mi-a fost ceva mai greu, dar am zis că, până la urmă, mor cu Ştefan cel Mare de gât dacă trebuie. La Geografie mi s-a părut cel mai simplu, în special în comparaţie cu simularea. Cât despre momentul aflării rezultatului, am simţit că mă uit la mine şi-mi spun „Bă, tu mă sperii pe mine cu atâta cultură!”, bineînţeles după ce m-am uitat de vreo trei ori ca să mă asigur că am văzut bine”, spune Ioana Pavelescu.

Ioana Pavelescu, din Olteniţa, a obţinut o performanţă remarcabilă la Bacalaureat 2021 FOTO Arh.pers.I.P.

A învăţat treptat, fără să se streseze

De-a lungul anilor de studiu, tânără din Olteniţa, absolventă a Colegiului Naţional Neagoe Basarab, a fost bine organizată în materie de învăţat. Acumularea cunoştinţelor s-a făcut în special în clasă, iar acasă, o recapitulare a materiei au ajutat să ajungă la performanţa de la finalul liceului.

„Sinceră să fiu, am pus accentul mai mult pe Română şi Geografie, în special pe cea din urmă, la care mi-a fost cel mai uşor să învăţ. Cât despre timpul pe care l-am alocat pentru a învăţa, e un subiect sensibil. Mama v-ar spune că nu înţelege cum am reuşit să iau 10, dacă ea mă vedea mereu făcând altceva, dar adevărul este că am încercat să învăţ treptat şi să nu mă stresez prea mult. Având în vedere acest rezultat, aţi crede că sunt olimpică, însă nu cred că am mai participat la vreo olimpiadă de vreo 2 ani. N-am avut rezultate excepţionale la concursurile şcolare din liceu, însă nu cred că acest lucru reprezintă ceva semnificativ despre mine”, recunoaşte Ioana Pavelescu.

Aceste note, dincolo de porţile şcolii, îşi pierd din valoare

Sigură pe cunoştinţele sale, hotărâtă şi foarte ambiţioasă, Ioana nu face mare caz pentru 10-le obţinut. A fost, într-adevăr, fericită, dar totul s-a întâmplat pe moment. Ştie că în viitor, în viaţă, nu totul se rezumă la această notă. Trebuie să dea în continuare dovadă de seriozitate şi aceeaşi organizare în ceea ce priveşte acumularea de cunoştinţe.





„Nici nota 10 nu spune multe despre mine, căci aceste note, dincolo de porţile şcolii îşi pierd din valoare. Probabil că nimeni nu se aştepta ca din întregul liceu eu să fiu cea cu media 10 (nici chiar eu nu mă aşteptam) şi mulţi au fost surprinşi. Însă eu consider că aceste note reprezintă efortul depus şi câteva sclipiri de moment. Nu mă văd drept cea mai inteligentă persoană (am tras de destule uşi pe care scria „Împinge”), dar nici cea mai naivă, sunt undeva la mijloc şi nu cred că m-aş putea simţi în altă parte la fel de bine”, spune proaspăta absolventă.

Metoda lor a funcţionat

Părinţii săi i-au fost alături dintotdeauna şi intuind valoarea fiicei lor au sfătuit-o întotdeauna să înveţe mai mult timp. Ioana ştia însă că nu această este cea mai bună metodă, chiar dacă ei aveau o experienţă vastă în materie de educaţie. Ea a avut propriile metode de a învăţa, şi niciun dintre ele nu a fost să stea cu nasul în cărţi.





„Familia m-a susţinut foarte mult în această perioadă. Bine, în modul lor ciudat, dar m-au sprijinit. Mama este învăţătoare, iar tata profesor de muzică, aşadar de când am început clasa întâi am fost cicălită. Anul acesta au stat numai pe capul meu, dar se pare că, până la urmă, metoda lor a funcţionat. Acum dacă stau să mă gândesc cred că nici lor nu le-a fost tocmai uşor, cu un copil care se plânge mereu de toate, dar să nu ne plângem de milă, deoarece acum sunt bine, nu prea mai am de ce să mă plâng”, afirmă tânăra.

„Învăţatul n-a fost niciodată o pasiune, asta este clar. Nu sunt eu elevul care să înveţe de drag, ci mai mult de nevoie. Probabil de asta nu se aştepta nimeni să iau 10. De drag aş putea spune că am învăţat la Geografie, deoarece este materia mea preferată. De asemenea, la Limba Română chiar am avut noroc, opera mea preferată fiind „Moara cu noroc” (totuşi nu mă aşteptam să pice şi la simulare, şi la BAC). Surprinzător, am şi destul timp liber, pe care mi-l petrec minunându-mă de cât de gras e hamsterul meu, Papanaş, citind cărţi de Stephen King (după care nu mai dorm 2-3 nopţi) şi, uneori, participând la concursuri de muzică, muzica fiind adevărata mea pasiune”, spune Ioana.

Eu am demonstrat ceea ce aveam de demonstrat

Despre situaţia educaţiei în România, Ioana Pavelescu este de părere că în mod sigur ar trebui să se facă nişte schimbări în sistemul de învăţământ.





„Profesorii şi elevii s-au văzut depăşiţi de situaţie pe parcursul şcolii online, atât din punct de vedere tehnologic, cât şi în ceea ce priveşte comunicarea. Consider că ar trebui să se pună mai mult accent pe aceste două aspecte decât pe datele exacte pe care suntem nevoiţi să le învăţăm. Da, acest an şi-a pus amprenta asupra mea, atât în mod pozitiv, cât şi în mod negativ. Am învăţat să am mult mai multă încredere în mine. Zilele acestea am realizat că multor persoane nu le-a fost pe plac faptul că eu am obţinut media 10, însă am realizat că nu-mi mai pasă. Eu am demonstrat ceea ce aveam de demonstrat şi restul va rămâne în urmă, eu îmi voi aminti doar de lucrurile frumoase din liceu, nu de cârcoteli”, afirmă tânăra.

„Însă în această perioadă sunt un pic dezorientată. Faptul că anul acesta am lăsat cam tot deoparte şi m-am axat pe cele trei materii m-a făcut să cred că încă mai am de învăţat, deşi examenul a trecut. Şcoala online însă nu a fost ok pentru elevi, din foarte multe puncte de vedere. Materia parcursă în online sunt convinsă că nu a fost înţeleasă de elevi. Noi, cei din anii terminali, am avut foarte multe de recuperat pe cont propriu, deoarece predarea online nu se compară cu cea faţă în faţă. Însă acum sperăm că se va reveni la normal, dat fiind faptul că cei mai mulţi dintre noi suntem vaccinaţi complet”, povesteşte Ioana Pavelescu.

Timp câştigat în favoarea maturizării

Anii de şcoală petrecuţi la Colegiul Naţional Neagoe Basarab din Olteniţa, o şcoală de top din judeţul Călăraşi, îi vor rămâne în suflet pentru totdeauna. Aici a descoperit pasiunea pentru Georgrafie, aici şi-a descoperit creativitatea. „Eu am învăţat 8 ani la CNNB, nu, nu am rămas repetentă, am făcut şi gimnaziul aici, „pe vremea mea”, era încă liceu. Ultimii patru ani vor rămâne în amintirea mea numai prin lucrurile frumoase petrecute alături de profesori. Alături de domnul diriginte, domnul profesor de limba română Marian Ursu, mi-am descoperit creativitatea, întocmind pagini de jurnal, iar alături de domnul profesor Daniel Anghel mi-am descoperit pasiunea pentru Geografie. Însă mai sunt şi alte amintiri plăcute, pe care le voi păstra mereu, căci, cu bune şi cu rele, timpul petrecut la liceu, nu este un timp pierdut, în căutarea căruia să plec, ci este timpul câştigat în favoarea maturizării mele”, precizează Ioana.

Tânără din Olteniţa şi-ar dori să devină agent de turism, cel puţin la început, apoi să-şi deschidă propria agenţie. Facultatea o va urma aici, în România, deoarece, oricâte lucruri s-ar întâmpla, oricâte oportunităţi ar avea, spune că i-ar fi greu să plece din ţară. Nu ar însă refuza să plece în proiecte precum Erasmus, dar tot acasă s-ar întoarce.

