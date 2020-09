Cui sunt interzise delicioasele prune. Ce conţin fructele care topesc rapid grăsimea din organism

În ciuda beneficiilor pe care le aduc organismului, prunele nu sunt indicate tuturor persoanelor. „Prunele uscate nu sunt recomandate persoanelor care suferă deja de diabet zaharat pentru că au o concentraţie ridicată de glucide. De asemenea, consumul de prune este contraindicat în boala diareică acută sau cronică şi în caz de suferinţe renale, cum sunt pietrele la rinichi”, explică dr. Daniela Stan, medic de familie.

Pe de altă parte, prunele şi sucul proaspăt pregătit din ele contribuie la scăderea acidităţii sucului gastric, ceea ce le face să fie un mijloc de tratament auxiliar în gastrite, ulcer stomacal şi duodenal. Prunele îmbunătăţesc semnificativ starea bolnavilor de ateroscleroză, colecist şi hipertensiune, spune specialistul.

Tonic excelent pentru sistemul nervos, prunele ajută şi la întărirea sistemului imunitar şi cresc rezistenţa organismului la infecţii.

“Sucul de prune, ca şi fructul întreg, de altfel, este un laxativ natural, care contribuie la eliberarea toxinelor din organism, dar şi la eliminarea excesului de grăsimi.

Datorită zaharurilor pe care le conţine, prunul este un fruct cu puternice calităţi energizante, stimulând sistemul muscular şi nervos. Pentru cei care depun eforturi fizice mari, specialiştii recomandă mai ales folosirea fructelor uscate, deoarece au o valoare energetică de cinci ori mai mare decât cele proaspete.

Prunele conţin apă; zaharuri, distribuite între glucoză, fructoză şi zaharoză; fibre alimentare (celuloza şi pectine); acizi organici, care favorizează eliminarea acidului uric; săruri minerale, în special potasiu; vitamine (B1, B2, B3, B6, C, E şi D); antociani (în coajă), substanţe antioxidante care conferă fructului culoarea specifică; tanini şi substanţe amare în frunze şi scoarţa pomului. Prunele uscate au un conţinut caloric mai ridicat decât cele proaspete şi o concentraţie mai mare de vitamine şi săruri minerale.

Specialiştii spun că resveratrolul care se găseste în compoziţia prunelor închise la culoare, între indigo şi negru şi vişiniul cel mai închis, este un colorant polifenolic, considerat cel mai puternic antioxidant cunoscut până acum, de 4-5 ori mai puternic decât betacarotenul, de 50 de ori mai puternic decât vitamina E şi de 20 de ori mai puternic ca vitamina C.

Beneficiile fructelor

Sărace în grăsimi. Prunele sunt foarte sărace în grăsimi, fiecare fruct conţine mai puţin de 0,2 grame. În plus, ele nu conţin grăsimi saturate, care pot creşte riscul atacului de cord prin creşterea colesterolului.

Bogate în vitamina C .Prunele sunt o sursă bună de vitamina C, fiecare fruct conţine 7% din aportul recomandat zilnic. Vitamina C este un antioxidant, aşa că îţi poate apăra celulele de o posibilă degradare.

Combat anemia. Mecanismul prin care prunele combat anemia şi previn reapariţia acesteia nu este legat de conţinutul ridicat de fier al acestor fructe, ci datorită acţiunii vitaminei C, care intervine în absorbţia fierului la nivelul organelor digestive, jucând astfel un rol indirect în prevenirea şi tratarea anemiei feriprive.

Reglarea greutăţii corporale. În ciuda gustului dulce foarte plăcut, prunele sunt slab calorice şi nu conţin grăsimi saturate, ci doar nutrienţi benefici sănătăţii (minerale, vitamine şi fibre)

Creste absorbţia fierului în organism. Prunele furnizează din belşug vitamina C, care ajuta la o mai buna absorbţie a fierului. Astfel, se previne dezvoltarea de afecţiuni asociate cu carenţele în acest mineral, precum anemia.

Stimularea memoriei. Efectul de reglare a glicemei în sânge, provocat de consumul regulat de prune, ajută la stimularea memoriei şi susţinerea funcţiilor cognitive.

Medicii avertizează însă că înainte de începerea unei cure cu prune, persoanele cu diverse afecţiuni trebuie să se adrese medicului.

