Cui îi este interzis dovleacul, vedeta toamnei. Ce riscuri apar la un consum exagerat, care sunt simptomele

O cană de dovleac tăiat cubuleţe conţine aproape dublul necesarului de vitamina A recomandat pe o zi. Specialiştii spun că prin consumarea acestei legume ai parte de o mulţime de beneficii, de la îmbunătăţirea tensiunii arteriale, la prostată. Dovleacul conţine beta-caroten, care, de asemenea, se găseşte în morcovi şi care luptă împotriva radicalilor liberi.

Dovleacul este considerat un aliment sănătos, însă consumul în cantităţi ridicate poate duce la apariţia balonării şi a durerilor de stomac. De aceea, consumul de dovleac crud sau în cantităţi ridicate este contraindicat persoanelor care suferă de gastrită, ulcer gastric, care au o producţie redusă de acid gastric sau care au episoade acute ale bolilor cronice de stomac, explică Marina Grigore, specialist în apifitoterapie.

Există o mulţime de variante pentru consumul dovleacului: stropit cu ulei de măsline, copt la cuptor şi apoi servit cu miere pe el, în placinte, pâine, risotto sau sub formă de piureuri. Nu sunt de neglijat nici seminţele de dovleac, care conţin o mare cantitate de fibre dietetice.

Bogat în Omega 3

Spre deosebire de dovleacul de vară, fructul de toamnă are textura fină şi catifelată şi un plus de dulceaţă. Datorită cojii sale groase poate fi depozitat pentru timp îndelungat. E bogat în Omega-3 şi vitamina A.

Datorită cantităţii însemnate însemnate de betacaroten (120 mg), de potasiu (230 mg), o cantitate modestă de sodiu (2 mg) şi puţine calorii (13 la 100 g), dovleacul contribuie la protecţia împotriva bolilor de inimă, cancerului şi împotriva disfuncţiilor mentale.

Dovleacul are un conţinut foarte mare de betacaroten, o substanţă care are grijă de sănătatea sistemului nervos şi de cea a pielii. Cel de-al doilea „ingredient” important pe care îl conţine dovleacul este potasiul. Acest mineral vă energizează şi ţine tensiunea sub control. În plus, conţinutul bogat în fibre asigură buna funcţionare a digestiei şi previne apariţia bolilor cardiovasculare, a asteniei, cât şi a cancerului.

Seminţele conţin magneziu

Şi seminţele dovleacului sunt de mare ajutor pentru organism. Conţinutul de magneziu ajută la formarea corectă a oaselor şi dinţilor, relaxează vasele de sânge şi o asigură funcţionarea optimă a intenstinului. Magneziul, mineralul esenţial pe care îl conţin, scade tensiunea arterială şi este de mare ajutor în prevenirea infarctului miocardic, accidentelor vasculare cerebrale.

Bogate în grăsimi sănătoase, antioxidanţi şi fibre, seminţele de dovleac sunt benefice pentru inimă şi ficat. Un adevărat remediu naturist, seminţele ajută la eliminarea viermilor intestinali, pot vindeca prostate, dar sunt recomandate şi copiilor, pentru că nu afectează organismele în creştere şi nu sunt toxice.

Pot fi folosite în salate, sosuri preparate la rece sau în ciorbe şi tocăniţe şi sunt o sursă foarte bună de vitamina E, un puternic antioxidant, care ajută la menţinerea integrităţii pielii prin protejarea acesteia de radicali liberi.

