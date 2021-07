Copilul genial care a găsit fericirea în cifre. David Ghibu: "Matematica este modul meu de relaxare"

Astfel, în fruntea celor mai buni tineri matematicieni, David va reprezenta România la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2021. David Ghibu, elev clasa a VII-a, în cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, din Călăraşi, este unul dintre cei mai buni.





Profesorii sunt încântaţi să lucreze cu el, iar seriozitatea, ambiţia şi un talent înnăscut pentru rezolvarea celor mai grele probleme i-au adus performanţe greu de egalat. Ultimul succes pe care l-a bifat a fost calificarea pe primul loc în lotul olimpic naţional de matematică.

Un copil modest, bine-crescut şi foarte matur în gândire, David povesteşte despre rezultatele sale firesc, fără să facă paradă de medaliile obţinute. I se pare normal să facă performanţă, pentru că, spune el, trebuie să fii cel mai bun în domeniul care îţi place.





De altfel, pasiunea lui pentru matematică a venit încă din copilărie când totul a început sub forma unui joc. I-a plăcut atât de mult, încât şi-a dorit să descopere cât mai mult.

„Cred că pasiunea pentru matematică a venit pur şi simplu, la început ca o joacă. Îmi aduc aminte de calculele destul de complicate pe care le făceam în minte, încurajat de tatăl meu, iar mai tarziu, prin clasele a II-a , a III-a am început să lucrez mai serios împreuna cu mama mea”, povesteşte David Ghibu.

Matematica nu este dificilă decât dacă vrei să fie dificilă. Pentru mine, matematica “mea” este frumoasă. Nimic nu se compară cu satisfacţia pe care o am atunci când reuşesc să rezolv o problemă la care m-am “chinuit” ceva timp şi care, până la urmă, îmi iese! Este o diferenţă între matematica pe care o lucrez eu şi cea de la şcoală- unde sunt calcule multe, formule şi teoreme pe care copiii le învaţă pe de rost, fără să îşi pună întrebarea : De ce aşa? Cum s-a ajuns aici ?. Orice teoremă, formulă poate fi demonstrată şi acolo este frumuseţea şi logica matematicii”, adaugă adolescentul.

Un copil norocos şi greu de egalat

Încurajat de părinţi, care au intuit talentul copilului la matematică, David a început să lucreze acasă din ce în ce mai mult. Şi-a depăşit limitele, încercând să rezolve probleme tot mai dificile şi a avut bucuria să vadă cum le găseşte rezolvarea.



„Eu sunt un copil norocos, am avut parte de sprijinul întregii famili, dar în special al părinţilor mei. Şi asta contează cel mai mult, să ai pe cineva lângă tine care să te susţină, să te încurajeze, să îţi spună şi să se asigure în permanenţă că totul va fi bine”, afirmă adolescentul.

Nu doar părinţii i-au fost alături pe drumul în această aventură care l-a fascinat, ci şi profesorii. Sub competenta îndrumare a Cristinei Bornea, profesoara care, prin pregătire, viziune şi creativitate, a ştiut să pună corect în ecuaţie efortul, talentul şi dorinţa tânărului de a aborda studiul matematicii la un alt nivel, s-a obţinut o performanţă unică, greu de egalat, la nivelul judeţului Călăraşi.





„Sigur că oricărui profesor îi place să se laude cu rezultatele remarcabile obţinute de actualii sau foştii elevi la concursurile şi olimpiadele şcolare, deşi, în mare parte, rezultatele obţinute sunt rezultatul efortului depus de elev. David Ghibu este unul dintre elevii care dau sens alegerii carierei de profesor. Este o bucurie să lucrez cu David pentru că este capabil de orice efort pentru studiul matematicii. Succesul acestui copil este asigurat de inteligenţa matematică, perseverenţă, curiozitate şi ambiţie”,a precizat Cristina Bornea, cadru didactic coordonator.





David Ghibu, un elev din Călăraşi care a făcut din matematică o pasiune FOTO arh.pers.D.G.





Pentru mine, ca profesor al lui, bucuria a fost imensă când, în clasa a V-a, în anul 2019, a obţinut Medalia de aur la Olimpiada Naţională de Matematică. Rezultatul a fost obţinut prin munca şi seriozitatea cu care s-a pregătit, dar ca unul dintre profesorii care i-au fost aproape, m-am bucurat foarte tare şi consider că acesta a fost începutul rezultatelor excepţionale care au urmat. Aştept şi de la alţi elevi să se ridice, în timp, la nivelul lui David, dar aceştia trebuie să înţeleagă că numai prin foarte multă muncă o să ajungă la aceste performanţe,” a adăugat profesoara.

„Mi-a dat încredere în mine”

Ultimul succes pe care l-a bifat David a fost o recunoaştere a muncii pe care o depune şi a talentului său. „Calificarea la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2021 este, cu siguranţă, cel mai important rezultat al meu, de până acum . Va fi o onoare să mă reprezint pe mine, şcoala la care învăţ, orasul meu natal-Călăraşi şi ţara mea- România, la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2021. Faptul că am reuşit sa ma calific pe prima poziţie în lotul de Juniori al României, în urma a trei Baraje de selecţie destul de dificile şi, unde am concurat cu cei mai buni juniori din ţară, copii din clasele a VII-a şi a VIII-a, m-a bucurat foarte tare şi mi-a dat încredere în mine. Dacă îţi doreşti ceva cu adevărat şi munceşti pentru asta, cu siguranţă ţi se va întâmpla”, explică tânărul.

„Olimpiada Balcanică de Juniori (OBMJ) 2021 a început pe 1 iulie 2021. Ţara organizatoare este Republica Moldova, dar din cauza situaţiei actuale cu pandemia de SARS-COV2, fiecare ţară participantă va organiza concursul la ea acasă. În cazul nostru, concursul va fi la Bucureşti”, explică David, care are şi un citat preferat: "Only undertake what you can do in an excellence fashion. There are no prizes for average performance." Brian Tracy(Acceptaţi doar ceea ce puteţi face într-o manieră excelentă. Nu există premii pentru performanţa medie).

Schimb de probleme, soluţii şi idei în mediul virtual

Pentru David Ghibu, munca este singura cale spre succes. Şi-a dat seama încă din copilărie că fără pregătire intensă totul va fi în zadar. Bine organizat în ceea ce priveşte timpul, adolesentul din Călăraţi studiază de luni până duminică. Face mici pauze pentru alte pasiuni pe care le are, însă matematica a fost dintodeauna pe primul loc. Învăţarea continuă acasă îi asigură un progres binemeritat.

“Pentru mine săptămâna de lucru are 7 zile. Sunt zile în care lucrez 2 ore, altele în care lucrez 8 ore sau poate nu lucrez deloc, depinde cât de ocupat sunt cu şcoala sau de dispoziţia pe care o am . Timp pentru micile mele pasiuni am – poate nu la fel de mult ca alţi copii, pentru că performanţa, indiferent pe ce drum alegi să mergi, înseamnă multă muncă. Îmi place să mă plimb, să mă joc pe calculator, sunt un mare pasionat al tenisului şi ciclismului – aştept cu nerăbdare să înceapă Turul Franţei. Marea mea pasiune se numeste LEGO, am o colecţie frumoasă de maşini, şi cu cât are mai multe piese, cu atât este mai interesant”, spune adolescentul.

David face parte din lotul naţional de juniori la matematică FOTO D.G.

„Dintotdeauna baza pregătirii mele a fost munca de acasă, studiul individual. Meditaţii, în sensul cunoscut de toată lumea, nu fac. Am participat în schimb, în ultimul an, la cursuri organizate online unde am avut ocazia să lucrez cu unii dintre cei mai buni profesori şi olimpici din ţară şi nu numai . Am cunoscut copii care împărtăşesc aceeaşi pasiune ca şi mine şi suntem o comunitate care lucrează împreună, în echipă Din punctul meu de vedere acesta a fost cel mai important câştig al meu, faptul că noi ne putem întâlni virtual, să facem schimb de idei, de probleme, de soluţii” , povesteşte micul matematician.

David spune că în apropierea concursurilor importante/olimpiadei timpul dedicat matematicii este în jur de 8 ore/zi. Fiind un elev de nota 10 nu îşi permite să neglijeze nici celelalte materii. “Norocul meu este că învăţ repede şi reţin informaţiile logic, iar asta cred că se datorează matematicii”, spune David Ghibu.

În ceea ce priveşte viitorul şi cariera pe care ar dori s-o urmeze, David spune că totul gravitează în jurul matematicii.





„Eu vreau ca în viaţă să fac ceea ce îmi place şi asta înseamnă matematică. Voi continua pe acest drum şi nu ştiu, mă văd în cercetare, poate voi reuşi să demonstrez una din cele 6 conjecturi rămase nedemonstrate sau poate profesor la o universitate de top sau poate la NASA... Cineva mi-a spus acum ceva timp: Ce faci cu matematica în viaţă?” – Eu spun: cu matematica, “ SKY IS THE LIMIT” Contează să fac ceea ce pe mine mă face fericit. Matematica este modul meu de a mă relaxa, este ceea ce mă defineşte pe mine şi ceea ce îmi aduce bucurie” , a precizat David Ghibu.

Premiile obţinute de David Ghibu în anul 2020:

Medalie de aur – Olimpiada Naţională Gazeta Matematică 2020-2021, etapa a III a, finală;

Premiul I – Olimpiada Naţională Gazeta Matematică 2020-2021, etapa a II a;

Premiul III - Medalie de aur - Concursul Naţional Upper School, etapa finală;

Menţiune – Medalie de argint – Concurs Naţional „Stelele Matematicii”, organizat de Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti;

Premiul I – Medalie de aur – Concurs Naţional „Science On” – proba de baraj (clasa a VII a+clasa a VIII a);

Premiul III – Concurs Naţional „Science On”, clasa a VII a;

Premiul II - Concurs Internaţional European Mathematical Cup(EMC) Croaţia, categoria juniori (13-14 ani); competiţia este organizată de Young Gifted Mathematicians Marin Getaldic Croaţia şi a reunit peste 350 de competitori din 23 de ţări;

Premiul II – Concurs Internaţional „Olympiad Formula of Unity/The Third Milenium”, desfăşurat în organizarea Universităţii Politehnice „Petru cel Mare” Sankt Petersburg, Rusia, reunind peste 970 de elevi ce au reprezentat 20 de ţări.

