Cel mai mare târg agricol se deschide pe 16 mai la Fundulea

„Din pasiune pentru agricultură” este motto-ul sub care Agriplanta-Romagrotec reuneşte cu succes tot ce este mai important în agricultura românească începând cu primăvara lui 2011. Desfăşurat în câmp, pe o suprafaţă de peste 36 ha, evenimentul îmbină trei componente care îi asigură eficienţa. Agriplanta-Romagrotec înseamnă: expoziţie în câmp, loturi demonstrative şi demonstraţii cu maşini agricole. Agricultorii găsesc aici nu doar tehnică de calitate, ci şi modele de succes de utilizare a maşinilor şi utilajelor agricole, a input-urilor sau a soluţiilor pregătite de companiile din domeniu. Numărul expozanţilor a crescut an de an, precum şi cel al vizitatorilor, ajungând în 2018 la peste 200 de firme expozante din 16 ţări şi 14.700 de vizitatori.

