Cea mai mare donaţie de echipamente medicale pentru spitalul din Călăraşi

Bogdan Mihai, managerul unităţii medicale, a anunţat printr-o postare pe pagina sa de socializare despre donaţia în valoare de 100.000 de euro.

"Chiar nu am cum să nu scriu despre cea mai mare donaţie pe care tocmai am primit-o. 100.000 de euro în echipamente de protecţie (măşti, combinezoane), dezinfectanţi, materiale igienizante etc., toate acestea primite din partea Best Achiziţii. Vreau să vă spun însă că toată povestea a pornit de la un telefon primit pe 28 decembrie din partea lui Codin Maticiuc, el fiind cel care a intermediat această donaţie.

Lucrurile s-au mişcat cu o viteză uimitoare şi astăzi am primit două TIR-uri pline cu materiale, cu o implicare exemplară din partea echipei Best Achiziţii, precum şi din partea colegilor mei. Un sfârşit de an frumos, care însă ne pregăteşte pentru a putea răspunde cât mai bine provocărilor viitoare", a anunţat Bogdan Mihai.

Şa sfârşitul lunii octombrie, campania "Spitale publice din bani privaţi" a ajuns şi pe malul Borcei. Unitatea medicală a fost vizitată de Mihai Bendeac şi Codin Maticiuc pentru a pune la punct detaliile unei cooperări pe termen lung. Scopul proiectului “Spitale publice din bani privaţi” este de a aduce spitalele din România la standardele cele mai noi, prin proiecte de renovare, reabilitare şi dotare cu echipamente moderne.