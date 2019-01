Ce sucuri cresc rezistenţa la boli iarna. Cum trebuie preparate băuturile care elimină toxinele şi de ce se beau crude

Avantajul unui suc proaspăt este dat de faptul că se asimilează în corp în 10-15 minute, iar multivitaminele aflate în seva legumelor şi fructelor rămân intacte. “Sucurile de legume sunt detoxifiante, regeneratoare şi îmbunătăţesc metabolismul. Ele conţin toţi aminoacizii, mineralele, sărurile, enzimele şi vitaminele necesare, cu condiţia să fie proaspete, crude, fără conservanţi şi să fie extrase în mod corect din legume. Varianta cea mai bună este storcătorul centrifugal conceput special pentru extragerea acestor sucuri, dar se poate folosi şi un storcător obişnuit”, explică dr. Daniela Stan, medicde familie, cu competenţă în apifitoterapie.

Iată 3 dintre cele mai bune sucuri de legume şi fructe cu vitamine, săruri şi minerale, substanţe indispensabile funcţionării normale a organismului:

Portocala, sursă de magneziu şi vitamine B

Portocalele sunt o sursă bogată de potasiu, magneziu, acid folic şi vitamine din complexul B, adică tot ce este necesar pentru a avea energie.



O ceaşcă de suc de portocoale, proaspăt stors, oferă aproximativ 72mg de calciu. În afară de vitamina C şi calciu, portocalele sunt de asemenea o bună sursă de potasiu, vitamina A şi beta-caroten. Citricele sunt bogate în fibre şi în vitamina C şi conţin şi alţi antioxidanţi cunoscuţi precum flavonoizii care au un rol important în lupta contra bolilor cardiace, a cancerului şi diverselor inflamaţii. De asemenea, se pare că proprietăţile antioxidante şi antiinflamatorii ale citricelor au rol cheie în activitatea contra diferitelor boli degenerative şi în particular contra bolilor cerebrale.

Spanacul regenerează sistemul digestiv

Spanacul oferă energie, întrucât este bogat în fier, calciu, beta-caroten, vitamina B6, vitamina C, sodiu şi potasiu.



Strămoşii noştri îl foloseau pentru a se trata de anumite afecţiuni, ca şi iarbă de leac, dar de asemenea ca şi hrană. Spanacul a mai fost numit şi „mătura intestinului„ pentru că este poate cel mai bun mijloc de a ne curăţa intestinele şi de a regenera sistemul digestiv.



“Spanacul conţine săruri minerale, precum sodiu, potasiu, calciu, fosfor, magneziu, sulf, mangan, zinc, cupru, iod, fier, vitaminele A, B1, B2, B12, PP, C, acid folic, clorofilă, aminoacizi (arginină, lizină), lipide, protide, glucide, mucilagii. De asemenea, spanacul are un conţinut ridicat în minerale, şi anume potasiu şi sodiu, astfel că tensiunea arterială este reglată mult mai uşor iar fluxul sangvin intră în parametrii normali, ceea ce determină sănătatea inimii”, spune specialistul.

Sucul de sfeclă roşie, energizant natural

Este un energizant natural deosebit de sănătos, plin de vitamine şi minerale. Se poate combina cu sucul de morcov.



“Sfecla roşie este un complex de vitamine şi minerale cum rar mai găsim şi, în plus, vindecă tumori, afecţiuni ale ficatului, afecţiuni cardiovasculare, digestive, întăreşte imunitatea şi este un puternic antiinflamator, detoxifiant şi energizant. Sfecla roşie conţine tot complexul de vitamina B, potasiu, mangan, vitamina C, vitamina A, magneziu, fosfor, iod, calciu, sulf, antioxidanţi şi fier, cu alte cuvinte tot ceea ce organismul are nevoie”, explică dr. Daniela Stan.

