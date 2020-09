Trei primari din Buzău, fără rival la alegerile locale. Unul dintre ei candidează singur de 12 ani

Primarul din comuna buzoiană Valea Salciei, Marian Muşat (PSD), are 48 de ani şi se pregăteşte pentru cel de-al şaselea mandat de primar peste o comunitate de aproximativ 900 de persoane.

La alegerile din 2008, Muşat a candidat singur, pe listele PNL, obţinând cel de-al treilea mandat ca primar al comunei Valea Salciei. În 2012, acesta a candidat tot singur pentru cel de-al patrulea mandat, iar de atunci este tot fără rival.

Acum, Marian Muşat poate câştiga Primăria numai cu un singur vor. Emoţiile vor fi doar pentru Consiliul Local, unde au liste PSD, PNL, Pro România şi PMP. Marian Muşat crede că relaţia apropiată cu oamenii l-a transformat într-un candidat fără rival.

„Am venit în întâmpinare la tot ce aveau nevoie oamenii. Am căutat să-i ajut să nu mai plece pe la instituţii, pentru că sunt foarte departe. Peste 35 de kilometri sunt până la Râmnicu Sărat şi 70 de kilometri, până la Buzău. Am căutat să rezolv problemele local, prin angajaţii primăriei, de exemplu, pentru subvenţii, la APIA”, spune primarul din Valea Salciei.

Modernizarea infrastructurii şi investiţiile în obiectivele de agrement din comună sunt apreciate deopotrivă de tinerii şi bătrânii comunităţii.

„Din buget propriu am făcut un muzeu, am reabilitat o albie a unui râu Câlnău, care trece prin localitate, cu baraje, am făcut iluminatul public pe led, am realizat în cinstea eroilor un monument, o cruce iluminată, de 20 de metri, cea mai mare din zonă. În următorul mandat, partea socială va avea prioritate deoarece infrastructura s-a cam terminat“, arată Muşat.

Alegeri fără emoţii va avea şi actualul primar din Bisoca, o comună de la graniţa judeţelor Buzău şi Vrancea. Florin Stemate (49 de ani) intră în cursa pentru al doilea mandat în comuna Bisoca, după ce în 2016 a fost independent. Mărturiseşte că a ales să intre în PSD după ce a smuls promisiunea şefilor din Consiliul Judeţean Buzău de a asfalta un important drum din zonă.

„În cei patru ani nu pot spune că am o realizare fantastică, pentru cineva din altă zonă, însă ţinem cont că vorbim de comuna Bisoca, lăsată la un stadiu jalnic la infrastructură. Am ajuns să pietruiesc toate drumurile săteşti şi comunale din Bisoca. Poate că mai sunt patru sau cinci case care nu au piatră până în curte. Chiar dacă în secolul 21 nu e normal să vorbeşti de piatră, în cazul nostru e mult. Vorbim despre modernizarea unor cărări, unor drumuri de căruţă. Avem peste 350 de kilometri de drumuri locale, în opt sate“, enumeră Florin Stemate.

Cel de-al treilea primar care intră în alegeri fără contracandidat este Sorin Zaman, primar în comuna Chiliile din 2018.

Toţi trei spun că, dacă nu se alegeau şi consilierii locali şi judeţeni, alegerile locale puteau fi anulate în comunele lor, iar scrutinul se putea limita la un act notarial ce prelungea cu patru ani vechile mandate.