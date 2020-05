Soluţia extremă a crescătorilor de animale, afectaţi de secetă. În ce condiţii ar înverzi păşunile

Din cauza secetei extinse în toată ţara, şi fermele de animale suferă. Păşunile sunt uscate, pe canale nu mai este iarbă, iar pe câmp sunt, în multe locuri, culturi de toamnă compromise.





”Sunt crescători de animale, oi în special, în zona de câmp care nu mai au unde duce animalele la păscut pentru că iarba care a fost s-a uscat. Nu a plouat şi nu mai creşte”, spune George Sava, fost angajat al Ministerului Agriculturii.





Viorel Marin, zis ”Martac”, este unul dintre cei mai mari fermieri din zona Smeeni. Are 68 de ani, creşte oi de când se ştie dar acum a ajuns să-şi privească afacerea dezamăgit.





În zadar a sperat că ultimul val de precipitaţii înverzeşte câmpiile şi păşunile. Spune că ar trebui să plouă mult pentru a creşte atâta iarbă cât să ajungă pentru sutele de animale pe care le deţine.





”S-au mai înverzit puţin păşunile, însă insuficient. Am întors nişte grâne şi de vreo săptămână am arat. Am mai dat de nişte iarbă pe luncă, la islaz, dar prea puţină. Am luat oile acasă, că să le dăm din furajele strânse”, spune Viorel ”Martac”.





Mulţi ciobani refuză să preia în grijă oile şi caprele sătenilor, pentru că nu au unde să le ducă la păscut. George Sava, fost secretar în MADR spune că aceştia ar trebui lăsaţi cu animalele în pădure, în perioada secetei.





”Stiu un fermier cu aproximativ 1.200 de oi care spune că a consumat şi furajele uscare rămase peste iarnă şi se plângea că nu ştie ce o sa facă mai departe. Ar trebui să îi lase să intre în pădure cu ele, acolo unde acestea există”, spune George Sava.





În unele comune, nici apa nu mai ajunge pentru turmele de oi şi cirezi, pompierii fiind solicitaţi de câteva ori să aducă apă cu cisterna. Autorităţile comunei Scorţoasa au cerut sprijinul pompierilor buzoieni care au transportat în zonă o cisternă cu apă.





Ministerul Agriculturii anunţă că, pentru prima dată în zece ani, ”toţi cei care vor suferi pagube din cauza secetei vor primi despăgubiri”. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor evalua dimensiunea pagubelor, astfel încât să existe o imagine cât mai obiectivă.





Ultimele despăgubiri plătite fermierilor la nivel naţional au fost în 2015, când cele mai afectate culturi au fost cea de porumb şi de floarea-soarelui. La acel moment au fost despăgubite şi pierderile suferite în urma secetei pe păşuni, fâneţe sau la plantele pentru nutreţ.