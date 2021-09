Răzbunarea unui cetăţean turmentat pe vecinele bârfitoare: le-a mânjit canapeaua cu ulei de motor VIDEO

În filmarea postată pe reţelele de socializare de un funcţionar din primăria Smeeni, personajul principal nostru este surprins când scoate un bidon de doi litri dintr-o pungă şi varsă conţinutul închis la culoare pe o bancă. Dimineaţă s-a aflat aflat că omul stropise canapeaua cu ulei de motor.

”Omul se uită în stânga, se uită în dreapta, dar nu realizează că este şi camera în dreptul său, acolo. Pe mine mă doare altceva, că facem investiţii şi în loc să continuăm cu alte investiţii trebuie să ne întoarce, la investiţiile vechi, ca să le reparăm”, spune Andrei Ion, primarul comunei Smeeni

Băncuţa mânjită cu ulei ars era locul în care femeile de pe uliţa Decebal se întâlneau pentru obişnuita bârfă de seară. Acum, nu le-a mai rămas decât să stea fiecare în casa ei şi să descopere cine şi de ce s-a răzbunat pe canapeaua de la drumul mare.

”Am ieşit la drum, acolo, zic să mă duc să stau pe canapea. Dacă am văzut că e, nu am mai stat şi m-am reîntors acasă. Acolo stăteam. Am ieşit ieri dar nu am avut de ce să mai stau”, spune una dintre femei.

După ce au văzut imaginile surprinse de camera de supraveghere a primăriei, poliţiştii din Smeeni l-au identificat joi pe cel care a vandalizat canapeaua şi l-au chemat să dea socoteală. Făptaşul este un bărbat de 54 de ani, poreclit Roşu, care locuieşte la câteva case distanţă de canapeaua cu pricina.

Bărbatul le-a recunoscut poliţiştilor că, marţi seară, după ce a trecut pe lângă banca pe care se aflau trei femei, s-a supărat pentru că niciuna nu i-a răspuns la salut. Ca răzbunare, a decis să strice cuibul bârfitoarelor cu doi litri de ulei ars. Pentru fapta sa, săteanul a primit o sancţiune pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.