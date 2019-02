Primul mare test al acestui an pentru tenismenul Ovidiu Ionescu

Ovidiu Ionescu va participa la unul dintre cele mai puternice turnee de tenis de masa continentale, unde se reunesc cei mai valorosi jucatori. Sportivul din Buzău va lua startul la „Europa Top 16”, competiţie care se va desfasura in Montreaux, în Elveţia, in zilele de 2 şi 3 februarie.





Alaturi de Ovidiu Ionescu, la aceasta competitie, România are si doua reprezentante, in competitia feminina. Bernadette Szocs va incerca sa îşi apere titlul cucerit la editia trecuta, in timp ce Eliza Samara spera la o comportare cat mai buna in cursa catre medalii.





Ovidiu Ionescu şi Bernadette Szocs au fost declarati, la sfarsitul anului, într-o gală care a avut loc la Buzău, cei mai buni tenismeni români în 2018.