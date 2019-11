Marcel Ciolacu, după pierderea alegerilor de către PSD: „Să fim cinstiţi, este un rezultat dezastruos“

„Rezultatele ne arată că în turul II al alegerilor prezidenţiale PSD a luat cel mai mic număr de voturi din istorie. Asta după ce şi în turul I am avut, la fel, un număr foarte mic de voturi. Să fim cinstiţi: este un rezultat dezastruos care vine după un rezultat la fel de prost la europarlamentare. PSD are nevoie de un nou început. Avem alegeri locale în 6 luni. Acolo nu mai avem voie să pierdem! Şi atunci, şi acum, s-au făcut doar analize judeţene, nimic la nivel naţional. Acum cred că e timpul să vedem unde am greşit cu adevărat la nivel central, să judecăm raţional şi apoi să trecem la fapte”, este mesajul lui Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor.





După ce a aflat că Viorica Dăncilă a pierdut alegerile, primarul Buzăului, Constantin Toma, a declarat şi el că e momentul ca PSD să fie resetat iar schimbările trebuie să aibă loc ”imediat”.