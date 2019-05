Inspectoratul Şcolar Buzău spune că scandalul pliantelor electorale găsite într-o şcoală din Movila Banului pare artificial

Pentru a dovedi presupusa ilegalitate, primarul Romică Moise a ataşat câteva fotografii cu pliante aruncate în coşurile de gunoi ale instituţiei de învăţământ. Sesizarea s-a făcut atât la minister, cât şi la numărul de urgenţă 112.

În urma apelului, s-au deplasat la Movila Banului un poliţist şi un procuror pentru a discuta cu angajaţi şi conducerea şcolii. După primele declaraţii obţinute de anchetatori, a prins contur varianta că pliantele electorale au ajuns întâmplător în unitatea de învăţământ.

Pe drumul către şcoală, copiii ar fi primit pliante de la echipa de campanie a PNL după care le-au abandonat în clase apoi, ajungând apoi la gunoi. Fapta poate fi încadrată cel mult la distrugere de materiale electorale, la contravenţie, crede şefa Inspectoratului Şcolar Buzău.

”Doamna director a fost convocată în cursul zilei de miercuri la Inspectoratul Şcolar, împreună cu documente şi înregistrările de pe camerele de supraveghere din şcoală, astfel încât să lămurim lucrurile. Se pare, însă, că este doar o gafă a copiilor, care ar fi primit pliantele pe drum apoi, ajunşi la şcoală, le-au aruncat la gunoi”, spune Florina Stoian, inspector general IŞJ Buzău.

Ministerul Educaţiei a cerut Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău să demareze o anchetă în şcoala din comuna Movila Banului, unde ar fi fost aduse, marţi după-amiază, afişe electorale cu Rareş Bogdan, candidatul PNL la alegerile europarlamentare.

Primarul comunei Movila Banului, Romică Moise (PSD), a explicat că a mers la şcoala cu pricina după ce a fost anunţat de un elev că în şcoală ar fi fost distribuite pliante.

Moise a mers la unitatea de învăţământ la finalul orelor şi a găsit pliante cu Rareş Bogdan în coşurile de gunoi pe care le-a fotografiat şi pe care le-a trimis responsabililor din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, dar şi la Ministerul Educaţiei.

„Din ceea ce am aflat acum, pe seară copilul unui consilier PNL a luat de acasă pliante şi a dus la şcoală unde le-a împărţit. Nu este OK ca într-o şcoală să se facă campanie şi eu am spus că şeful unităţii de învăţământ, profesorul de serviciu, secretarul sau cine era de serviciu acolo să răspundă pentru acest lucru. Nu am ajuns să se implice copiii în campania electorală”, a declarat primarul comunei Movila Banului, Romică Moise.