Cum a rezistat o pensionară din Buzău într-o secţie cu bolnavi de COVID, fără echipament de protecţie

Maria Petcu a fost internată în Spitalul Judeţean din Buzău, pentru a-şi îngriji fiul care suferise o intervenţie chirurgicală. La scurt timp după operaţie, el a mai suferit o lovitură, fiind depistat pozitiv cu noul coronavirus.



După câteva zile, cei doi, pacientul de 40 de ani şi mama sa, au fost transferaţi la secţia de pneumologie Gârlaşi, care funcţionează şi ca unitate pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19.





Pentru că suferă de o boală cronică, mama sa a cerut în mod insistent să rămână ca îngrijitor la căpătâiul fiului. Femeia a fost sfătuită să-şi lase băiatul în grija cadrelor medicale, întrucât nu putea fi evaluat riscul de a contracta noul coronavirus.





Femeia a precizat cadrelor medicale că este vaccinată cu serul de la Pfizer, însă mulţi nu credeau că pensionara poate rămâne imună la boală, în condiţiile în care era nevoită să stea într-o rezervă alături de fiul bolnav de COVID-19.





Cadrele medicale erau de părere că posibilitatea de a dezvolta simptome de coronavirus era extrem de mare, pe secţii fiind internate cazurile moderate şi chiar grave de COVID-19. Mama a refuzat să-şi abandoneze băiatul, ştiind că bolile asociate ale fiului îi pot provoca suferinţe mari, în lipsa sa.





Surpriza a venit la căteva zile de la internarea la Secţia Boli Infecţioase, când cadrele medicale au vrut să evalueze starea de sănătate a femeii care a petrecut atâta timp, fără echipament de protecţie, printre bolnavii de COVID-19. Toate testele au ieşit negative.





”Am avut o străngere de inimă când am aflat că mama îşi doreşte să stea alături de fratele meu, în acel mediu cu viremie ridicată, însă am sperat că totuşi va fi protejată de vaccin. S-a dovedit că am avut dreptate, deşi nimeni nu spera să fie atât de eficient vaccinul. Cadrele medicale care cunosc cazul nostru sunt entuziamate la propriu, mai ales de când au văzut că vaccinul chiar funcţionează", a declarat fiica pensionarei.





Conform medicilor buzoieni, cazul pensionarei din Buzău ar fi prima expunere voluntară la COVID-19 după vaccinare.