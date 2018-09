Cine este românul care a luat argintul la Campionatul European de Tenis de Masă. Ovidiu Ionescu are dublă legitimare la cluburi din România şi Germania

După finala de duminică, Ovidiu Ionescu a rămas cu argintul, a treia medalie pentru tenisul de masă masculin românesc la un campionat european, după argintul cucerit de Radu Negulescu în 1960 şi bronzul obţinut de Adrian Crişan în 2012.

Tenismenul Ovidiu Ionescu (locul 59 mondial) a fost declarat „cel mai bun sportiv buzoian” mulţi ani la rând.

S-a născut pe 28 iunie 1989 în municipiul Buzău şi s-a apucat de tenis de masă la vârsta de şase ani, dus la club de tatăl său, mai mult cu gândul de a scăpa de gălăgia pe care o făceau copiii atunci când jucau ping-pong.

Ovidiu Ionescu a ajuns repede printre cei mai buni juniori din ţară. Simţea totuşi că nu progresează suficient astfel că, în 2005, Ovidiu a luat o decizie foarte importantă pentru cariera lui ulterioară.

La vârsta de 16 ani, cu acordul familiei, a plecat să se antreneze în Germania, chiar şi cu riscul de a pierde convocările la loturile naţionale de juniori. Atunci, Federaţia Română de Tenis de Masă l-a suspendat pe Ovidiu Ionescu, conform regulamentului intern, care prevede că juniorii care se transferă în străinătate până la 18 ani sunt excluşi din loturile reprezentative.

La început, Ovidiu a jucat la TSG 1845 Heilbronn, o echipă din liga regională. Un an mai târziu s-a mutat la Ochsenhausen să joace în Liga a 4-a. Rezultatele lui Ovidiu l-au propulsat în 2008.

Românul evoluază din 2013 la nivel înalt în Germania, fiind printre cei mai buni jucători din Bundesliga. A debutat în Germania pentru TTC Hagen, iar din 2015 este sportivul clubului SV Mühlhausen.

”Este un sentiment minunat, având în vedere forţa jucătorilor din Campionatul Germaniei. În noiembrie 2017, am avut onoarea sa particip la primul meci oficial de Bundesliga disputat pe tărâm american, la Washington. Meciul s-a disputat între echipa mea de club, Post SV Mühlhausen, şi ASV Grünwettersbach”, a declarat Ovidiu Ionescu.

Între timp, specialiştii din Federaţia Română de Tenis de Masă i-au anulat suspendarea. Când Ovidiu a împlinit 19 ani, antrenorul Mircea Dinu, cel care l-a descoperit la Buzău, l-a convocat în premieră la prima reprezentativă.

La începutul acestui an, cel mai bun sportiv buzoian al ultimilor ani a semnat un contract şi a devenit jucătorul SCM Gloria, noul club al oraşului Buzău. Durata înţelegerii este de un an, cu posibilitate de prelungire. Sportivul va evolua cu dublă legitimare, deoarece este sub contract şi în Bundesliga.

”Am doi antrenori alături de mine: domnul George Ciubotaru şi Iulian Soare. Alături de ei am petrecut mult timp în sala de sport, pe când eram mic copil, şi am foarte multă încredere în părerile şi sfaturile lor. SCM Gloria este un club nou, la început de drum, care are aspiraţii mari. Oferta lor a fost de nerefuzat. Mă bucur mult că fac parte din acest proiect şi că voi lucra, în continuare, cu oameni care au încredere în mine şi mă susţin în cariera mea sportivă”, a declarat Ovidiu.

Sub culorile clubului buzoian, Ovidiu evoluează la Campionatele Naţionale ale României, rezervate probelor de individual şi dublu. Buzoianul se pregăteşte după metode de antrenament recomandate de specialiştii de la Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport.