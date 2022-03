Ursoaica Masha din Ucraina, liberă pentru adopţie. Deocamdată, doar până în 15 aprilie

Ursoaica Masha, sosită din Ucraina la Sanctuarul Libearty de la Zărneşti în plin război, a stârnit interesul multor români. Cei care doresc să o adopte – aşa cum se întâmplă şi cu alţi urşi din sanctuar – o vor putea face printr-o acţiune limitată în timp.

„Ne-am gândit să facem acest certificat special, un certificat ediţie limitată, un certificat care poate fi accesat doar până la data de 15 aprilie, pentru că, după această dată, Masha va trece într-un ţarc mult mai mare, împreună cu altă ursoaică şi din acel moment i se va schimba şi numele”, a explicat Paula Ciotloş, vicepreşedintele Asociaţiei Milioane de Prieteni.

Sunt două motive pentru care ursoaica va fi botezată din nou. În primul rând, cei din sanctuar vor să îi ofere o viaţă nouă, iar în al doilea rând, la Zărneşti există deja un exemplar cu acest nume. În rest, adopţia decurge aşa cum se întâmplă în cazul fiecărui urs.

„Le mulţumim tuturor celor care îşi doresc să o primească pe Masha în familia lor, să aibă ursul lor de care au grijă pentru un an de zile. Această adopţie presupune o donaţie de 60 de euro pentru un an de zile, adică 5 euro pe lună. Adopţia se face pentru un an întreg, adică trebuia donată întreaga sumă de 60 de euro, respectiv 300 de lei”, a mai spus Paula Ciotloş.

Până când îşi va schimba numele, Masha poate fi adoptată virtual cu acest nume. În momentul în care va fi rebotezată, vom afla cu toţii ce nume a fost ales pentru animalul care şi-a petrecut 19 ani din viaţă în arena circului.

De ani de zile, o altă formă prin care ursuleţii de la Zărneşti pot fi ajutaţi sunt adopţiile, simple sau exclusive. Cei care decid să adopte un ursuleţ trebuie să doneze lunar 5 euro sau direct 60 de euro pe un an de zile, după care vor primi un certificat de adoptator care conţine şi fotografie noului membru necuvântător al familiei. Un urs poate avea mai mulţi adoptatori. În cazul adoptatorilor exclusivi, aceştia donează 600 de euro pe lună.

Toţi banii strânşi se regăsesc în îngrijirea urşilor care pot trăi în sanctuar până la peste 4 decenii de viaţă. Cei peste 100 de urşi din rezervaţie au nevoie zilnic de mai bine de două tone de mâncare, pe lângă tratamentele medicale sau îngrijirea pădurii şi a piscinelor.

Vă recomandăm să mai citiţi: