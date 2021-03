Tare ca piatra, iute ca săgeata. S-a apucat de atletism la 47 de ani şi l-a lăsat în urmă pe campionul naţional la sprint

Jandarmul braşovean Nicolae Brînzoi s-a apucat de atletism la aproape 47 de ani şi, în câteva luni, l-a bătut pe fostul campion naţional la proba de sprint, de aceeaşi vârstă cu el. La acea vârstă, a alergat suta de metri în 13,4 secunde şi a realizat că are potenţial. Acum, la 53 de ani, aleargă în 12,1 secunde şi puţini sunt în lume cei de aceeaşi vârstă care sunt la fel de rapizi.

Nicolae Brînzoi participă de 7 ani la toate campionatele naţionale, la categoria sa de vârstă şi nu are alt rival decât cronometrul. Deţine recordul la categoria +45 de ani şi vrea să-l doboare şi pe cel de la categoria + 50 de ani. Doar faptul că a concurat cu vânt din spate a făcut ca acesta să nu-i aparţină.

Deşi jobul este pe primul plan, Nae, cum îi spun cunoscuţii, găseşte timp să se antreneze din greu câte 3 ore pe zi, 6 zile pe săptămână. Din păcate, însă, Braşovul nu este deloc prietenos cu atleţii, astfel că antrenamentele le face pe unde apucă.

„Fac antrenamente pe Colina Universităţii, chiar mă deplasez foarte des la Sfântu Gheorghe, pentru că acolo au un stadion unde poţi să te antrenezi. În Poiană este mai greu să mă antrenez pentru că vremea este capricioasă aici, la Braşov. Îmi fac un plan de antrenament, în oraş e soare şi vreme bună, iar, când ajung sus, ba ninge, ba plouă şi, imediat, trebuie să-mi schimb planul de antrenament în funcţie de situaţia de acolo. Din păcate, în oraş nu ai unde să te antrenezi în momentul de faţă şi aceasta e cel mai dureros pentru oraşul nostru, că nu există un stadion sau o pistă de atletism. Cred că în oraş sunt foarte mulţi tineri care ar dori să practice acest sport, dar, neavând infrastructură, nu au cum să facă atletism”, spune jandarmul.

Deşi este nevoit să se antreneze la Sfântu Gheorghe (la 35 de kilometri de Braşov), iar drumul zilnic costă bani şi înseamnă două ore pierdute în plus, performanţele lui se îmbunătăţesc continuu, în ciuda faptului că are o vârstă la care mulţi colegi de-ai lui sunt pensionari cu vechime. Nae are noroc că este sprijinit de Valentin Mirea, comandantul Grupării Mobile de Jandarmi Braşov, de câte ori este nevoie. Soţia jandarmului-atlet îi este şi ea alături şi îi acceptă absenţele provocate de pasiune şi cheltuielile provocate de aceasta. La competiţiile internaţionale a avut şansa să fie ajutat cu cheltuielile, cum s-a întâmplat în Spania, însă nu la fel stau lucrurile la întrecerile din ţară sau la antrenamente.

Modelul lui Nae, cu 20 de ani mai tânăr decât el

Idolul jandarmului este recordmanul mondial Usain Bolt (34 de ani), despre care a citit tot ce a putut şi acum încearcă să pună în practică tot ce a dezvăluit jamaicanul. „Mulţi cred că la atletism e simplu: mergi undeva şi începi să alergi. Antrenamentele nu decurg deloc aşa. Eu am jucat fotbal până la 23 de ani, dar nivelul cel mai înalt la care am ajuns a fost liga a treia. La fotbal, dacă greşeşti, un alt coleg îţi poate repara greşeala sau adversarul poate rata. Aici nu e aşa. Dacă ai comis o greşeală, ai pierdut. Mă uit cum alergam la început: lăsat pe spate, fără o tehnică adecvată. Acum, lucrurile stau cu totul altfel. Pentru sprinteri există mai multe zone. În primul rând, e vorba de plecarea din blocstarturi. Urmează zona de accelerare, cam până la 20-40 de metri, după care cea de viteză, cam până la 80 de metri. Ultima este cea de rezistenţă, când, în cele mai multe cazuri, se decide învingătorul. Trebuie să poţi să dai totul pe aceşti ultimi 20 de metri. Fiecare zonă trebuie antrenată altfel, atât în sală, cât şi pe pistă. Ca să ai viteză, ai nevoie de forţă în picioare şi ai nevoie de o mobilitate foarte bună în zona şoldurilor”, explică sportivul.

Cu salba sa de medalii FOTO Ioan Buciumar

Cu toate că în fiecare competiţie are adversari, Nae spune că el luptă de fiecare dată doar cu cronometrul. Vrea ca la fiecare cursă să fie mai rapid decât până atunci şi, până acum, a reuşit foarte multe recorduri personale şi naţionale. „Am concurat de foarte multe ori împotriva lui Bogdan Dumitrescu, din Bucureşti, care a fost campion naţional pe distanţa de 100 de metri. L-am învins de la prima participare şi la toate concursurile am fost primul, iar el - al doilea. Din păcate, la Braşov nu avem nici sală, astfel că particip numai la competiţiile din aer liber, 100 şi 200 de metri plat. Aşa am făcut la Balcaniadă, unde vineri am concurat la ora 10:00 în serii la 100 de metri, iar la ora 13:00, în finală. Sâmbătă, la aceleaşi ore, am concurat în serii şi în finală la 200 de metri. Consumul fizic este uriaş şi eram terminat, dar am avut noroc că aveam singura cameră din hotel cu cadă şi am stat în apă cu gheaţă până mi-am revenit”, mai povesteşte Nae Brînzoi.

Pandemia a dus la anularea multor competiţii importante, astfel că, în acest an, Nae va participa doar la Campionatul Naţional, care va avea loc în luna septembrie. Nae nu are un antrenor, însă, de câte ori vine în Poiana Braşov campioana naţională Marina Baboi de la CSA Steaua Bucureşti, jandarmul se antrenează alături de ea, prin bunăvoinţa antrenoarei acesteia.

„Nu am lucrat cu un antrenor, singur îmi fac antrenamentele. În schimb, mă documentez, vorbesc cu antrenorii care au sportivi de performanţă. De exemplu, doamna Doina, care o antrenează pe Marina Baboi, legitimată la CSA Steaua Bucureşti, când vine în cantonament în Poiana Braşov cu sportiva, mă sună, ne întâlnim şi facem antrenament, când există posibilitatea, atât dimineaţa, cât şi după-amiaza”, povesteşte atletul.

Tânăra campioană Marina Baboi, în vârstă de numai 21 de ani, are un record mai bun decât al lui Nae Brînzoi, dar acesta spune că îi doreşte ca, atunci când va ajunge la vârsta lui, să practice în continuare acest sport. La 53 de ani, într-un oraş lipsit de infrastructură, multe îi sunt potrivnice jandarmului, dar faptul că iubeşte atletismul atât de mult, îl face să treacă peste toate obstacolele şi să devină mai bun în fiecare zi.

