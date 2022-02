Spectacolul naturii de la Cascada 7 Scări, din Săcele. „Mai frumos nici că se poate!“

Braşovul are de la natură nenumărate locuri de o frumuseţe uluitoare. Unul dintre acestea este Cascada 7 Scări, care este interesant de vizitat în orice anotimp. Iarna, însă, spectacolul oferit de natură întrece aşteptările, motiv pentru care numeroşi localnici, dar şi turişti veniţi de departe, urcă zilnic până la cascadă. Şi drumul în sine este o plăcere, mai ales că nimic nu este mai sănătos decât o plimbare în natură, prin pădure, în susurul unei ape limpezi.

„Mai frumos nici că se poate! Avem aici, prin vale, traseul lejer, avem deasupra traseul ceva mai dificil, dar spectaculos şi pe malul apei este pentru toate vârstele. Eu le-aş spune tuturor să vină oricând, pentru că e frumos şi vara, şi iarna şi în toate anotimpurile. Noi, cel puţin, şi când eram la serviciu, şi acum, că suntem la pensie, zilnic venim. La cascadă e plin de ţurţuri, e plin de gheaţâ, e un spectacol! Acum nu se poate urca, e închis, dar toată intrarea e foarte frumoasă şi de admirat”, spune o pensionară.

„Recomand tuturor lumea să vină, pentru că pot face traseul chiar şi cei în vârstă. Vin oameni cu copii mici, cu animale de companie. Am văzut că toată lumea care vine şi vede că e, într-adevăr, o plăcere, e satisfăcută. Eu am venit prima oară acum 30 de ani şi nu era aşa amenajat, dar acum e frumos. Erau scările din lemn, dar acum sunt din fier”, spune un localnic.

„Superb, mai ales că e în timpul săptămânii şi e mai puţin aglomerat, spre deloc şi vremea ţine cu noi. Având în vedere că suntem din Constanţa, ne bucurăm de fiecare clipă petrecută la munte. Am mai fost la cascadă, venim în fiecare anotimp aici şi azi vrem să urcăm la cabană, la Piatra Mare şi, dacă avem noroc, poate şi pe vârf”, spune un turist.

De la Dâmbu Morii, situat lângă DN 1, între Braşov şi Timişu de Jos, pe drumul forestier se face, în condiţii normale, aproximativ o oră. Noi am stat să admirăm peisajul, să facem fotografii şi filmuleţe şi am parcurs drumul în două ore. La final, însă, am dat de spectaculoasa cascadă pe care, pe timp de vară se poate urca, prin intermediul scărilor, până sus. Acum, accesul pe scări este interzis, dar chiar şi aşa, un drum până la cascadă şi câteva minute petrecute aici sunt de nepreţuit.

Foto I.B.

Vă recomandăm să mai citiţi: