Rockstadt Extreme Fest 2019, la final: 28.000 de participanţi în cele patru zile de festival şi 50 de trupe au concertat pe două scene principale

Între 1 – 4 august 2019, cele două scene mari ale festivalului („Adrian Rugină” şi „Braşov”) au funcţionat alternativ, menţinând neîntreruptă seria show-urilor care au răsunat până târziu în noapte. Pe cele două scene, în total, au urcat aproximativ 250 de artişti.

Cea de-a şaptea ediţie a Rockstadt Extreme Fest, unul din cele mai importante evenimente metal din Europa de Sud Est şi cel mai cunoscut festival de metal din România, a stat sub semnul mai multor premiere, 10 dintre cele 50 de trupe venind pentru prima dată în România.

Rockstadt Extreme Fest a oferit, în continuare, susţinere tinerilor artişti prin intermediul unei competiţii dedicate, „Rockstadt Underground Artists”, a cărei finală a avut loc cu o zi înainte de începerea oficială a festivalului, pe scena „Braşov”.

Aflat la prima ediţie, competiţia a oferit ocazia trupelor la început de drum să concureze pentru un loc în slotul de concerte susţinute pe 31 iulie pe una dintre scenele festivalului. Artiştii înscrişi au fost votaţi, iar 6 formaţii finaliste au avut ocazia să cânte în faţa unui juriu de specialitate. În urma deliberărilor, trupa Hiraeth a fost desemnată câştigătoarea concursului şi a fost premiată pe scena „Braşov”, în faţa publicului din festival.

Pentru ediţia 2020, Rockstadt Extreme Fest a anunţate deja primele noutăţi: Kataklysm (CA), Death Angel (SUA), The Black Dahlia Murder (SUA) şi Rotting Christ (GR) sunt primele confirmări pentru cea de-a opta ediţie care va avea loc în perioada 30 iulie – 02 august 2020, pe terenul de Biatlon de la baza Cetăţii Râşnov.

Abonamente individuale pentru Rockstadt Extreme Fest 2020, dintre care s-au vândut aproximativ 2.000 de bucăţi, vor putea fi cumpărate online, exclusiv de pe iabilet.ro.

Kataklysm (CA) este una dintre cele mai cunoscute trupe de death metal canadiene, care de peste un sfert de secol impresionează cu forţa brută a metalelor extreme fanii de pe toate continentele. Înfiinţată în 1992 în Montreal, Quebec, trupa şi-a făcut o misiune din a explora cele mai întunecate şi întortocheate colţuri ale naturii umane şi a le exprima prin muzică. Cu 13 albume la activ, dintre care cel mai recent apărut chiar anul trecut („Meditations”), Kataklysm a experimentat constant moduri noi de exprimare şi stiluri muzicale, refuzând să se limiteze la încadrarea într-un singur gen şi autodefinindu-se drept un „hibrid artistic”.

Iar piesele lor nu au întârziat să câştige aprecierea publicului, albumul „Waiting For The End To Come” (2013) a fost un succes comercial la nivel mondial, trupa câştigând în acelaşi an titlul de „Metal Band of the Year” în cadrul „Indie Awards Ceremony” din Canada, fiind totodată nominalizată la categoria „Best Metal/ Hard Album of the Year” în cadrul prestigioasei Juno Awards (echivalentul canadian al Grammy-urilor americane).

Death Angel (SUA) este considerată drept una dintre „big eight” ale thrash metal-ului din întreaga lume (alături de Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, Testament, Exodus şi Overkill), fiind una dintre formaţiile care a jucat un rol esenţial în mişcarea thrash metal americană din Bay Area şi în cel de-al doilea val al acestei mişcări din anii ‘80.

După succesul primelor două albume, „The Ultra-Violence” (1987) şi „Frolic Through the Park” (1988), creativitatea grupului a adus la lumină un nou material, „Act III”, produs de Max Norman (care a lucrat cu nume ca Ozzy Osbourne, Megadeth sau Savatage). După o perioadă de pauză, trupa a revenit din umbră readucând energia Death Angel pe scenă şi un nou album: „Humanicide”. Materialul scoate la lumină povestea declinului umanităţii, generat de violenţă şi egoism, şi povestea unei societăţi post-apocaliptice, în care sentimentul de comuniune, de haită, este singurul care oferă supravieţuirea. Pe lângă ritmurile alerte şi sound-ul pentru care Death Angel s-au făcut remarcaţi, „Humanicide” aduce mai multe noutăţi, precum tonuri de pian, o serie de artişti invitaţi şi o piesă dedicată fanilor trupei, intitulată „The Pack”.

Rotting Christ (GR) sunt o prezenţă iconică pe scena black metal internaţională de-a lungul ultimilor 30 de ani. În continuă evoluţie, grupul nu a încetat să îşi surprindă fanii cu albume bine primite de critica de specialitate precum „Aealo” (2010), „Κατά τον δαίμονα εαυτού” (2013), „Rituals” (2016) sau „Their Greatest Spells”.

Din 1987, anul apariţiei trupei, Rotting Christ s-au îmbarcat într-o călătorie întunecată de explorare a tenebrelor emoţiilor umane, pe care nu au încetat să o expună în muzica lor, de la albumul de debut „Thy Mighty Contract” (1993) şi până la „Sanctus Diavolos” (2004). De-a lungul timpului, grupul şi-a rafinat constant stilul, îmbogăţindu-l cu elemente death, heavy sau chiar şi gotice, fără a-şi trăda însă rădăcinile black, urcând din underground până la poziţia de headliner în turnee.

The Black Dahlia Murder (SUA) este una dintre cele mai cunoscute trupe americane de extrem metal de la ora actuală, după ce şapte dintre albumele trupei au intrat în topul Billboard 200. Spre exemplu, unul dintre materialele trupei, „Deflorate” (lansat în 2009), s-a vândut în 12.000 de exemplare în prima săptămână după lansare, ajungând pe locul 5 în topul „Billboard Independent Albums” şi pe poziţia 4 în topul „Billboard Hard Music Albums”.

Înfiinţată la începutul anilor 2000, trupa şi-a luat numele după cel al unei faimoase crime nerezolvate din Los Angeles-ul anilor ‘40 (1947). Grupul a câştigat teren pe scena muzicală ajungând la scurt timp să fie în turnee cu nume precum Cannibal Corpse, Kataklysm, Cryptopsy, Whitechapel, Despised Icon sau Children of Bodom şi Skeletonwitch.

