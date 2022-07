Piscină cu bibliotecă, în stil american, la Braşov. Zona cu o privelişte superbă în care va fi aceasta amenajată

O bibliotecă în stil american, cu piscină, vor să construiască autorităţile locale în complexul Agrement de sub Tâmpa. Biblioteca cu piscină a ajuns la faza obţinerii avizului de mediu. Rămasă în paragină din 2015, baza Agrement a fost dată în administrare Bibliotecii Judeţene George Bariţiu din Braşov, în vederea găsirii unei utilităţi.

După preluarea din 2019, Biblioteca Judeţeană a oferit aproape 4 milioane de lei unui constructor pentru a transpune în viaţă proiectul pornit de la ideea că sportul şi cititul merg foarte bine împreună.

„Din punct de vedere funcţional, ansamblul actual este structurat în două clădiri care au legătură între ele, corpuri denumite în documentaţia de faţă Corpul A - construit in curbele de relief ale Muntelui Tâmpa, cu o suprafata de 2657 mp şi Corpul B – construit sub terenul de sport, care are destinaţia de sală de bowling, plus anexe, cu o suprafaţă de 4.288 mp. Ele formează împreună cu terenul rămas liber un ansamblu funcţional-complex agrement Tâmpa”, se precizează în documentaţia de mediu.

Proiectul este şi un mod de a-i face pe copii, dar şi pe adulţi să închidă televizorul şi să se relaxeze citind. În momentul de faţă, clădirile nu oferă microclimatul necesar conservării documentelor de bibliotecă şi, având în vedere caracterul public al serviciilor oferite de către Biblioteca Judeţeană George Bariţiu Braşov, nu se poate asigura un climat sănătos nici utilizatorilor, fie ei adulţi sau copii.

