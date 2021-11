Cum sună „Nothing Else Matters“, celebra piesă a trupei Metallica, cântată la orga din Biserica Neagră din Braşov. „Senzaţional!“ VIDEO

„E nien´altro importa” sau „Nothing Else Matters”, cum sună în original titlul uneia dintre cele mai celebre piese ale trupei Metallica, a fost interpretată la orgă de Steffen Schlandt, organistul de la Biserica Neagră din Braşov. Desi pare greu de crezut că o piesă a unei trupe de heavy metal poate fi cantata la orgă, ce a ieşit este incredibil!

Comentariile la superlativ au început să curgă la postarea de pe Youtube.





„O idee foarte generoasă, dublată de o adaptare fenomenală pentru orga BN, ambele încununate de o interpretare maiestuoasă. Respectele mele preaplecate, Steffen. P.S.: James and the other guys would be proud and honoured (James şi ceilalţi tipi ar fi mândri şi onoraţi)”, a scris Claudiu.

„Cum ar fi un concert cu piese Metallica, orchestrate pentru orgă, în Biserica Neagră? Sună senzaţional, am veni cu miile să ascultăm aşa minunatie... Bravo, Steffen!!”, a postat Ioana.

„Muzica contemporană pe instrumente vechi, o idee care ar putea aduce mai mult public la astfel de concerte. Mulţumim, Steffen Schlandt, pentru adaptare şi interpretare! Reverenţe!”, a transmis shapteshapte.

„Nächstes Mal, bitte Slayer - Reign in Blood in der Schwarzen Kirche (Data viitoare, te rog, Slayer – Reign in Blood în Biserica Neagră)”, a fost rugămintea lui Maxipedia, în timp ce Ciprian Păuleţ a apreciat ca „Superbă! Nu se poate descrie în cuvinte!!!”.

Orga din Biserica Neagră datează din secolul al XVII-lea şi, de obicei, Steffen Schlandt cântă la aceasta muzică clasică. De cele mai multe ori, în Biserica Neagră răsună creaţiile lui Bach sau Beethoven, dar artistul braşovean a demonstrat că şi Metallica poate încânta melomanii la fel de mult, cu o interpretare maiestuoasă.

