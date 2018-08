Pagina de Facebook a lui Godină, asaltată de înjurături după ce a criticat intervenţia jandarmilor din Piaţa Victoriei. Cum a reacţionat poliţistul

Marian Godină a postat un mesaj prin care se arată surprins de faptul că o simplă critică i-a adus zeci de comentarii negative. „Am lăudat Jandarmeria Română de multe ori. Ba chiar am îndemnat oamenii să dea like paginii lor, iar când s-a întâmplat asta, pagina lor a crescut într-o zi cu câteva mii de aprecieri. Am scris de multe ori în apărarea lor, ştiind clar că multe din criticile adresate lor mi le voi lua eu, dar nu mi-a păsat pentru că nu scriam decât exact ce gândeam eu.

Nu îi consider datori pentru asta, nu m-au pus ei să îi laud şi nu aşteptam mulţumiri. I-am criticat apoi o dată. Pfffoaaaai!!! De la comentarii scrise într-o limbă română stricată presărate cu multe înjurături, la mesaje private cu ameninţări. Zeci de review-uri cu înjurături. Vorbesc acum de unii, nu de toţi, pentru că, prin natura meseriei, cunosc foarte mulţi jandarmi şi mulţi sunt cu capul pe umeri. Mă gândesc acum la aceia de care vorbeam mai sus, ăia de mă înjură exact ca huliganii din galerii“, scrie Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

Marian Godină a criticat intervenţia în forţă a jandarmilor de la mitingul diaporei desfăşurat vinerea trecută în Bucureşti. „Dacă aşa au reacţionat ei la o simplă părere contrară, având la dispoziţie internet şi tastatură, îmi pot închipui uşor cum reacţionează în condiţii de stres şi cu adrenalină când, în loc de net şi tastatură, au la ei bastoane şi gaze. Hai băieţi, băgaţi comentarii d-alea faine şi umpleţi-mi pagina cu recenzii negative, măcar aici puteţi acţiona exact după cât vă duce propria minte, nu la ordin, că la ordine aţi sta şi în cap dacă vi s-ar cere. Dar vă înţeleg, salariul pe care îl aveţi la stat şi pentru care executaţi orice vi se spune nu l-aţi putea câştiga în veci în mediul privat din România. E lesne de înţeles de ce. Pentru banii ăia ar trebui să plecaţi în afară şi să veniţi să protestaţi apoi la Victoriei. În gaz“, mai scrie Marian Godină.

Anchetă la Parchetul Militar

Incidentele violente de la mitingul diasporei de vineri din Piaţa Victoriei au mobilizat toţi procurorii militari. Purtare abuzivă, neglijenţă în serviciu şi abuz în serviciu sunt cele trei infracţiuni pentru care anchetatorii au început urmărirea „in rem“.

Investigaţia vizează atât modul în care s-au dat ordinele jandarmilor, cât şi motivele care i-au făcut pe militari să-şi lase în urmă doi colegi care au fost bătuţi de huligani. În acelaşi timp, procurorii militari analizează plângerile depuse de aproape 40 de persoane, care au acuzat că au fost bătute de forţele de ordine. Iar primele victime ale jandarmilor au fost deja audiate.

În plus, nu mai puţin de 17 organizaţii nonguvernamentale, dar şi alte organizaţii au făcut denunţuri împotriva Jandarmeriei pentru abuz în serviciu şi purtare abuzivă.